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Ortağını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

Ortağını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde ortağını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde birlikte bar işleten S.A. ile H.U. arasında hesap yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine barın içerisindeki ofiste S.A, tabancayla H.U'ya ateş etti.

Başından ağır yaralanan H.U, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H. U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince Tekkeköy ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ilkadım Samsun Silahlı kavga

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