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Ortak miras ’toy’ ile sahnede

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 10:47 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Türklerin kültürel renklerini aynı sahnede müzik ve dansla bir araya getiren “Toy Sahne Gösterisi”, Esenlerlilerle buluştu.Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Toy Sahne Gösterisi”, Dr.

Ortak miras ’toy’ ile sahnede

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Türklerin kültürel renklerini aynı sahnede müzik ve dansla bir araya getiren “Toy Sahne Gösterisi”, Esenlerlilerle buluştu.
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Toy Sahne Gösterisi”, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.
“Ortak Miras Sahnede Buluşuyor” sloganıyla düzenlenen gösteri, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Türklerin kültürel renklerini aynı sahnede bir araya getirdi. Gösteride farklı coğrafyalardan 65 sanatçı Türklerin gelenek, görenek, edebiyat, desen, müzik, oyun ve çeşitliliğinin sahneye taşındığı dansların yanı sıra üst düzey efektler de dikkat çekti. Türk geleneklerine özgü dualarla yapılan açılışın ardından, kös ve davullarla sergilenen performansı savaş dansları takip etti.

Seyirciden tam puan
Türk dünyası selamlama ve geleneksel oyun örnekleriyle başlayan gösterinin ikinci bölümünde Türklerin Anadolu’ya girişleri canlandırıldı. Balkanlar, KKTC ve 7 bölgeye ait yaşam, karakter, oyun ve türkü derlemeleri bu bölümde izleyenlere sunuldu. Esenlerlilerden büyük alkış alan "Toy", seyircinin beğenisini kazandı.

Ortak miras ’toy’ ile sahnede

Ortak miras ’toy’ ile sahnede

Ortak miras ’toy’ ile sahnede

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