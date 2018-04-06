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"Ortak Türk Edebiyatı" ders kitabı projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 19:53 | Son Güncelleme

UTA Başkanı Kıdırali: - "Türkiye öncülük yapmış oldu. Önümüzde yapılacak zirve kararından sonra Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'da da birlikte hazırladığımız Ortak Türk Tarihi ders kitabının seçmeli ders olarak verileceğinden şüphemiz yok" - Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aksoy: - "İlgili çalışmamızı yaptık. İnşallah Türk alemi için çok faydalı olacağını (Ortak Türk Edebiyat projesinin ) düşünüyoruz" - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinden Doç. Hasanov: - "Bu projenin gerçekleşmesi için tüm gücümüzü sarf edeceğiz" - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrayimov: - "Cumhurbaşkanlarımız önemli projeleri başlattılar ve bunu desteklemeliyiz"

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Konseyi) üye devletlerin edebiyat uzmanları, "Ortak Türk Edebiyatı" dersi öğretim program taslağında uzlaştı.

Uluslararası Türk Akademisi (UTA) Başkanı Darhan Kıdırali'nin başkanlığında Barış ve Uyum Sarayı'nda düzenlenen toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü İlhan Aksoy, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinden Doç. Dr. Bilal Hasanov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osmonakun İbrayimov'un yanı sıra tarih ve edebiyat alanından uzmanlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kıdırali, geçen yıl taslağı Türk Konseyine üye devletlerin tarih uzmanları tarafından onaylanan "Ortak Türk Tarihi" ders kitabının, Türkiye'de gelecek yıldan itibaren seçmeli ders olarak okutulması kararının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kıdırali, "Türkiye öncülük yapmış oldu. Önümüzde yapılacak zirve kararından sonra Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'da da birlikte hazırladığımız Ortak Türk Tarihi ders kitabının seçmeli ders olarak verileceğinden şüphemiz yok." dedi.

Kıdırali, şimdi sıranın "Ortak Türk Edebiyatı" ders kitabına geldiğini kaydetti.

-"Türk alemi için çok faydalı olacağını düşünüyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aksoy da "Ortak Türk Edebiyatı" projesini desteklediklerini dile getirerek, "İlgili çalışmamızı yaptık. İnşallah Türk alemi için çok faydalı olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinden Doç. Hasanov, proje çerçevesinde Türk halklarının manevi, siyasi ve tarihi birliğinin yansıtıldığının altını çizerek, "Bu projenin gerçekleşmesi için tüm gücümüzü sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrayimov, "Ortak Türk Tarihi", "Ortak Türk Edebiyatı" ve "Ortak Türk Coğrafyası" kitaplarının okul ve üniversitelerde okutulmasının Türk dünyasının birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlayacağını söyledi.

İbrayimov, "Cumhurbaşkanlarımız önemli projeleri başlattılar ve bunu desteklemeliyiz." dedi.

"Ortak Türk Edebiyatı" dersi öğretim programı taslağının, Türk Konseyine üye devletlerin Milli Eğitim bakanları tarafından onaylanmasının ardından ders kitabının hazırlanması öngörülüyor.

Geçen yıl eylül ayında taslağı tamamlanan Ortak Türk Tarihi ders kitabı taslağının bu yıl yapılması planlanan Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde cumhurbaşkanlarının onayına sunulması bekleniyor.

Ayrıca gelecek yıllarda Ortak Türk Coğrafyası ders kitabı projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

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Ortak Türk Edebiyatı ders kitabı projesi Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali

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