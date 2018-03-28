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 ORTAKÖY'DE GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 09:43 | Son Güncelleme

- Çevredeki araçlara da kurşun isabet etti.

- Çevredeki araçlara da kurşun isabet etti.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Ortaköy'de bir gece kulübü önüde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga sonucu U.K. öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sırasında caddede bulunan bazı araçlara da mermiler isabet etti. Polisler de olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı. Yaklaşık 3.5 saat sonra ise cadde yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü
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-Kulüp önünden görüntü
-Yerdeki ceset
-Özel harekat polisleri
-Trafiğe kapalı cadde
-İki kadının ağlaması
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Yoldaki mermi kovanları
-Mermi isabet eden araçlardan görüntü
-Genel ve detaylar

28.03.2018 - 05.22 Haber Kodu : 180328014
28.03.2018 - 06.47 Haber Kodu : 180328015

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