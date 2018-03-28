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ORTAKÖY'DE GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 05:20 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL / İSTANBUL DHA Ortaköy'de bir gece kulübü önüde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga yaşandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Ortaköy'de bir gece kulübü önüde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga yaşandı. Olayda bir kişi ölürken yaralıların da olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Görüntü dökümü
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-Kulüp önünden görüntü
-Yerdeki cest
-Özel harekat polisleri
-genel ve detaylar

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