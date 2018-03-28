Ortaköy'de gece kulübü önündeki silahlı kavga : Hande Yener de gece kulübündeymiş

Ali AKSOYER - İhsan YALÇIN - İstanbul (DHA) - ORTAKÖY'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı gece kulübü önündeki silahlı kavga sırasında ünlü şarkıcı Hande Yener'in de içeride olduğu öğrenildi.
Ortaköy'deki gece kulübünde sabah saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma gece kulübünün dışında da devam etti. Bu sırada Alkan Uçar Er belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Kapıdaki güvenlik görevlisi O.K. de Alkan Uçar Er'e silahla karşılık verdi. Alkan Uçar Er olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Silahlı kavga sırasında Hande Yener'in de gece kulübende olduğu öğrenildi. Yener'in DJ'lik yapan oğlu Çağın Kulaçoğlu'nu izlemeye geldiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan O.K.'nin polisteki sorgusu sürüyor.
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek
Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'
Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Fazla 'müstehcen' bulundu, film çekmesi yasaklandı
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün
Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum