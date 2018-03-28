Ortaköy'de gece kulübü önündeki silahlı kavga : Hande Yener de gece kulübündeymiş

Ali AKSOYER - İhsan YALÇIN - İstanbul (DHA) - ORTAKÖY'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı gece kulübü önündeki silahlı kavga sırasında ünlü şarkıcı Hande Yener'in de içeride olduğu öğrenildi.

Ortaköy'deki gece kulübünde sabah saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma gece kulübünün dışında da devam etti. Bu sırada Alkan Uçar Er belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Kapıdaki güvenlik görevlisi O.K. de Alkan Uçar Er'e silahla karşılık verdi. Alkan Uçar Er olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Silahlı kavga sırasında Hande Yener'in de gece kulübende olduğu öğrenildi. Yener'in DJ'lik yapan oğlu Çağın Kulaçoğlu'nu izlemeye geldiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan O.K.'nin polisteki sorgusu sürüyor.