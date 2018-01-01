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Ortaköy'de yeni yıl kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 01:54 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-ORTAKÖY Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, yeni yıla coşkulu girdi. Ortaköy Sahil'de çok sayıda turist de yeni yılı kutladı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, sahile inen herkes tek tek arandı.

Saatler 00:00'a yaklaştığında hep bir ağızdan geri sayım yapıldı. Birçok kişi, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Denizde de teknelerden havai fişekler atıldı.

MUSTAFA ÇALIŞKAN ORTAKÖY'E GELDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Ortaköy'e gelerek güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.

(FOTOĞRAF)

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