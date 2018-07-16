HABER

"Ortalama Hız Tespiti" can kayıplarını azalttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 17:03 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, geçen yıl başlatılan oto yollarda "Ortalama Hız Tespiti" uygulamasının, can kayıpları ve kazaların azalmasında etkili olduğu bildirildi - Uygulama verilerine göre geçen yıla oranla, otoyolları kullanan araç sayısında yüzde 25 oranında artış olmasına rağmen, kazalarda yüzde 7, can kayıplarında ise yüzde 6 oranında azalma olduğu belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, geçen yıl başlatılan oto yollarda "Ortalama Hız Tespiti" uygulamasının, can kayıpları ve kazaların azalmasında etkili olduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonrası 1 Temmuz 2017'de başlatılan oto yollarda "Ortalama Hız Tespiti" uygulamasının bir yıllık sonuçlarının incelendiği belirtildi.

Buna göre, kazaların oluşumunda önemli etken olan süratin, ortalama hız sistemlerinin kullanılmasıyla düşüş gösterdiği, vatandaşların yasal hız limitlerine dikkat etmeye başladığı belirlendi.

Yasal hız limitlerine uygun araç kullanımının artmasıyla, uygulamanın başladığı 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren elde edilen bir yıllık veriler, önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, otoyolları kullanan araç sayısında yüzde 25 oranında artış olmasına rağmen, kazalarda yüzde 7, can kayıplarında ise yüzde 6 oranında azalma olduğu tespit edildi.

Açıklamada, vatandaşların otoyollarda trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için yapılan ortalama hız denetimleri sonucu hızlarını düşürme konusunda duyarlılık gösterdikleri, ilerleyen zamanlarda ise hızların düşmesiyle ihlallerin de düşeceği, emniyet kemeri kullanımının süreklilik göstermesiyle can kayıplarının azalmaya devam edeceği kaydedildi.

PARTNERKimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...Kimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...
Tunceli'de ayakkabı boyacılarına yeni sandık ve kıyafetTunceli'de ayakkabı boyacılarına yeni sandık ve kıyafet
Mersin'in yeni misafirleri halka kuyruklu lemurlarMersin'in yeni misafirleri halka kuyruklu lemurlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü Ortalama Hız Tespiti

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!

Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!

Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!

Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!

Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

Çankırı'da alkollü muhtar, Belediye Başkan'ın eşi Nazhanım Çayır ve CHP İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi vurdu

Çankırı'da alkollü muhtar, Belediye Başkan'ın eşi Nazhanım Çayır ve CHP İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi vurdu

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.