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Ortalığı karıştıracak iddia! 'Camileri genelev yaptılar'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 10:56 | Son Güncelleme

ÇOMÜ TV’de yayınlanan programda ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın "Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var. Ahır olarak kullanılan camiler var" dedi. Tarihçi yazar Mustafa Solak konuyu köşesine taşıyarak tepki gösterdi.

  1. Abdulhamid’in ölümünün 100.yılı anısına gerçekleştirilen programa konuk olarak katılan ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın, 1924 yılında Çanakkale ve Bursa’daki bazı camilerin genelev olarak kullanıldığını iddia etti.

Tarihçi yazar Mustafa Solak Odatv'deki yazısında Akın için sert ifadeler kullandı. İşte Mustafa Solak'ın çok konuşulacak yazısının ilgili kısmı;

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın, üniversitenin televizyon kanalı ÇOMÜ TV’de 20 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan programda 1924 yılında Çanakkale ve Bursa’daki bazı camilerin genelev olarak kullanıldığını iddia etti.

CAMİLER AHIR MI YAPILDI? GENELEV OLARAK MI KULLANILDI?

Abdullah Akın “Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var. Ahır olarak kullanılan camiler var. Türkiye’de, Camiler kapatıyorlar müessese olarak” ifadelerini kullanıyor. “Hangi cami ahır ve genelevi yapılmış?” sorusuna yanıt veremeyeceklerini bildiklerinden genel ifade olarak “yapılmış” diyorlar. “Çanakkale ve Bursa” dediğine göre bu camileri tespit etmek daha kolay iken örnek veremiyor.

Camilerin ahır yapıldığına genelev olarak kullanıldığına dair iddiaları dikkate almadığımızda, yanıt vermediğimizde onay vermiş gibi algılıyorlar. Yanıt vermedikçe küstahlaşıyorlar ve duyulmadık yalanları ve çarpıtmaları gündeme getirme cesareti buluyorlar. Katıldığım bir televizyon programında karşımda “öğretim üyesi” etiketi bulunan tarihçi “Atatürk bale izlerken 3500 çocuk açlıktan ölüyordu” demişti de “nerede yazıyor?” diye sorduğumda “her yerde yazıyor” dedi. “Her yerde yazan şeyi nasıl okumazsın!” demeye getirerek birdenbire “cahil” olmuştum.

İddiayı ortaya atanları ikna etmekten ziyade halkımızın kafasının karışmasına, psikolojik savaştan etkilenmesine izin vermemeliyiz.

Atatürk döneminde cami, medrese, eski eserlerin onarımına, yeniden yapımına ne kadar para, kaynak, uzman ayrıldığına dair Meclis Tutanakları ve Bakanlar Kurulu Kararları gibi arşiv belgeleriyle göstereyim.

Kurtuluş Savaşında Yunanlılarca yakılan, yıkılan birçok cami Atatürk döneminde onarılmıştır. Örneğin Ankara'nın Cebeci civarındaki Cenabi Ahmet Paşa Cami onarılmıştır. İstanbul'da Yeni Cami, Süleymaniye, Cami Azapkapı'daki Sokullu Cami'nin tamiratının yaptırılması kararlaştırılmıştır.

Bitlis Caminin tefrişi için 3000 lira gönderilmiştir.

BAZI CAMİLER YIKILMIŞTIR AMA YENİSİNİ YAPMAK İÇİN

Onarımla, yenisinin yapılması ile yetinilmemiş camilerin ve eski eserlerin görevinin dışında başka amaçla kullanılmamasına dair ilgili makamlara genelgeler yollanmıştır. Yakılmış, yıkılmış olmasından dolayı kullanılamayacak durumdaki veya ibadete uygun olmayan camiler satılmıştır ama yenileri de yapılmıştır. Örneğin Sarıkamış'ta yeni bir cami yapılacağından Rus Kilisesinden çevrilmiş eski caminin satılması kararlaştırılmıştır.

Bingöl Kiğı'da tamiri mümkün olmayan Bültenbey Cami'nin yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yeni bir cami yaptırılması istenmiştir. Sadece Kurtuluş Savaşı dönemindeki değil Balkan Savaşı sırasında yıkılan camiler onarılmıştır. Bu savaşta minaresiyle üç kubbesi yıkılmış olan Çorlu'daki Süleymaniye Camiinin kütüphane haline konulmayıp onarılıp yeniden cami olarak kullanılması planlanmıştır.

Hatta yurtdışındaki camilerle de ilgilenilmiştir. 19 Kasım 1936 Varşova'da yapılacak caminin inşasına yardım edilmesi kararlaştırılmıştır. Budapeşte'de bir cami yapılacağı müjdesi de verilmiştir.

ATATÜRK VE İNÖNÜ DÖNEMİNDE KAYNAK AKTARILAN BAZI CAMİLER

Yüzlerce var ama Atatürk ve İnönü döneminde cami, medrese, eski eserlerin onarımına, kaynak ayrılmasına dairilaveten arşivlerden şu örnekleri vereyim:

a) Edirne'deki 3 şerefeli cami kubbelerinin, kıymetli eserler olması sebebiyle tamir ettirilmesi.

b) İstanbul Ortaköy cami etrafının temizlenip düzenlenmesi.

c) Balkan harbi sırasında minaresiyle üç kubbesi yıkılmış olan Çorlu'daki Süleymaniye caminin kütüphane haline konulmayıp onarılıp yeniden cami olarak kullanılması.

d) Trakya Umum Müfettişlik bölgesindeki, Süleymanpaşa ve Sokullu cami ile hamamının tamiri için gerekli olan tahsisat.

e) Tarihi ve mimari özelliklere sahip İstanbul, Bursa, Edirne, Ankara vb şehirlerdeki camilerin tamiratları hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü inşaat Müdürü Nihat Nigizberk tarafından hazırlanan rapor.

f) İstanbul'daki Haseki, Mahmutpaşa ve Mihrimah camileriyle etrafındaki binaların ne şekilde tamir edileceklerine dair üç adet rapor.

g) İstanbul'da Azap kapı'daki Sokullu cami'nin tamiratının emaneten yaptırılması.

h) Ankara'nın Cebeci civarındaki Cenabi Ahmet Paşa cami'nin emaneten tamir ettirilmesi.

ı) İstanbul'daki Yeni cami ve Süleymaniye cami tamiratının emaneten yaptırılması.

i) Kadırga'daki Sokullu cami'nin tamiratının emaneten yaptırılması.

j) Üsküdar'daki Şemsi Paşa cami tamiratının emaneten yaptırılması.

k) Amasya, Balıkesir, Diyarbakır, Kütahya ve Isparta'daki birer cami ile Kastamonu'daki han ve Edirne bedestenin emanet usulüyle yaptırılması.

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camileri genelev yaptılar iddiası mustafa solak abdullah akın

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Okuyucu Yorumları 54 yorum
SANIRIM BUNUN BİR YAKINI ORADA ÇALIŞIYORDU..YOKSA NEREDEN BİLECEK...
laiklik fransızlardan kanunlar isviçre vs şapka ingiliz harfler yunan mk bize dair ne kaldı ki onarımı yapılsın
@oral_a_2016 sana üçün biri bize şanlı cumhuriyet
@oral_a_2016 din araplardan kıyafet araplardan alfabe araplardan bize ne camiden?
@oral_a_2016 ne yaşamak istedin de yaşayamadın bu ülkede hangi ibadeti yapmak istedin de yapamadın sizin gibilerin derdi nedir net söyleyin lafı yuvarlamayın
Sen arap lar gibi geyinebilirsin şapka yerine fes takabilirsin takke de olur ama gideceğin yere DEVE ile gitmen lazım
Yeni Türkiye nin yeni bilim adamı. Bunlar bilim üretecek ve gelişmiş ülkelerle yarışacağız.
anlaşıldı gene Türkiye'nin ayarlarıyla oynamaya başladılar. Bırakın bu safsataları da millet aç, esnaf kan ağlıyor ama korkusundan sesini çıkaramıyor. Sizin tuzunuz kuru devletten alın 10 bin lirayı oaraya, buraya sataşın. Yazıklar olsun. Allah için sen ne yapıyorsun, hangi eserin var, vatan, millet için boş hamasetten başka ne yapıyorsun onu söyle. Oturduğun yerden iftiralar saçarak ortalığı bulandırmaktan başka derdin ne? İlahiyatçı olacak, pabucumun ilahiyatçısı.
yalakalik ve yalan adına yapmayacakları,soyleyemeyecekleri yalan yok. ama bu şarlatanlar da haklı, yapanin yanina kalıyor hesap soran mi var. sanki cumhuriyetle hesaplasiyorlar musvetteler...
Atatürk'ü ancak Türk ve Müslüman olmayan düşmanlar bildiği halde kasten kötülerken kendine Müslüman süsü veren sahte dindarlar bu sözleri doğru gibi halka satmaya kalkışır. Belge istenince de seni cahillikle suçlarlar.Allah bunların şerrinden bizleri korusun.
Tarihçi Mustafa Solak Meclis tutanaklarından araştırarak savaş sırasında zarar gören camilerin onarılması için ne kadar kaynağın ayrıldığını ve hangi camilerin ne kadar liraya onarıldığını dahası yurt dışında da camilerin onarılması için ayrılan kaynakları belgeleri ile anlatmaktadır. Bu İşid kılıklı herif hangi kaynağa ve belgeye dayanarak bunları söylüyor dahası canını vererek kurtuluş savaşına katılan onurlu ve namuslu Çanakkale ve Bursa halkı böyle bir duruma izin verir mi be alçak haysiyetsiz herif......
Bunların beyinleri aşağıda olduğu için hep bu konularda konuşurlar.
dediğin doğru ise ve bunu belli bir belge ve bilgiye dayarak söylüyosan kullananlarıda açıkla. camiler m0ftün0n kontrol0nde imamlar ve müezzinler tarafından kullanılıyor. anahtar onlarda. açıklada kimün ne mok olduğu çıksın ortaya
niyeti belli bunun , ne bekliyorsunuz tek yapacağı insanları kandırmak için yalan söylemek.
Bu yaratık KURAN I KERİM İ her TÜRK vatandaşı okusun anlasın diye TÜRKÇE ye çevirttiren hatta 7 şubat 1923 de Balıkesir Zağnos camisinde Ey millet ALLAH BİRDİR ŞANI BÜYÜKTÜR PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HAZRETLERİ CENABI HAK TARAFINDAN İNSANLARA DİNİ HAKİKATLERİ TEBLİĞE MEMUR EDİLMİŞ VE RESUL OLMUŞTUR TEMEL NİZAM HEPİMİZİN BİLDİĞİ KURAN I AZİMÜŞŞANDAKİ AÇIK VE KESİN HÜKÜMLERDİR. Diye hutbe okuyan ATATÜRK ü dinsiz göstermek için bazı yaratıklar haddini bilmeyen kıl yumakları ellerinden gelen pislik atma çabasındalar ama kendi yakalarına yapışıp kalıyor o pislikler. İftiracıları ALLAH kahr et sin
@ali.saydan Kuranı Türkçeye ne diye çevrilmesin istiyorlar biliyor musun? Çevrilirse kimse onları dinlemez kimse inanmaz.
@ali.saydan Münafıkların Kurandan rahatsız olduğu yazıyor türkçe okunmasını bu yüzden istemiyorlar ,adam kurandan nefret ediyor ama arapça olunca kafası rahat anlaşılan bişe yok. en basit iiftira atmayın diyor adam iftira atmış
o son yıllarda çıkan camide erkek çocuklarına tecavuz haberleriyle karıştırıyorsun sen hoca
Bu öğretim görevlisini işe alanı da vatandaş olarak öğrenmek isterim.Yeni kanuna göre unvanı değişiyor belki beyni de değişir. Üniversiteler ilim yuvası olmaktan çıkmış hadis ve hikaye masal anlatılan yerler olmasın ilim yuvası olsun. Alimler varsa ilim olur. Öğrencilerin vay haline..
Allah belanızı versin. Ülkemizin en fazla birlik beraberliğe ihtiyaç olduğu günlerde eski defterleri karıştırıyorsunuz. Ulan doğru olsa ne yazar. Sen bugüne bak, nalet olası adam...
böyle gereksizler din kılıfı altındaa ülkeye girmiş ajanlardır....
Dogruysa durum vahimmiş..
@ozmoo007 malmısınız la siz
kendine din alimi ilahiyatçı diyen piyasa fırlayıp akıl almaz iddalarda bulunuyor böyle 2 tanesini cezalandır bak bakalım bir daha abuk subuk konuşuyorlarmı
Tarihçi Mustafa Solak Meclis tutanaklarından araştırarak savaş sırasında zarar gören camilerin onarılması için ne kadar kaynağın ayrıldığını ve hangi camilerin ne kadar liraya onarıldığını dahası yurt dışında da camilerin onarılması için ayrılan kaynakları belgeleri ile anlatmaktadır. Bu İşid kılıklı herif hangi kaynağa ve belgeye dayanarak bunları söylüyor dahası canını vererek kurtuluş savaşına katılan onurlu ve namuslu Çanakkale ve Bursa halkı böyle bir duruma izin verir mi be alçak haysiyetsiz herif....
BUNUN GIBI DIN BILGINLERI SAYESINDE BU ULKE UCACAK ONLARDAN OLDA NE OLUSAN OL KABUL GORURSUN KENDILERINE YAKINLARIN YAPTIKLARINI HIZMET CUMHURIYETIN YAPTIKLARINI DA SEVRE HIZMET ICIN YAPILMIS BIR MUSLUMANIN CAMILERI GENEL EVE CEVRILDI DEMESINDEN DAHA VAHIM BIR IDA OLURMU OKUZLERE GORE OLUR
sizin ğibilerin varlığı YÜCE İSLAMA VE MİLLETE ZARARI VAR
sen nerden biliyorsun ordamıydın
dincilerin genel durumu bu ya kadının cinselliğinden bahseder ya da genelevden.
allah milletimizi ve vatanımızı bu yrd.dçnt. gibi cahil, yalancı, insanlardan korusun
YAHU HALA CANIM ÜLKEM DE BU TÜR KRİPTO HAİN ALÇAK FETÖCÜLER NE DİYE KONUŞTURULUYOR SAYIN DEVLETİM YAPMA ETME ŞU ANDA TÜM ÜLKE AFRİNDEYİZ SURİYEDEYİZ IRAKTAYIZ MYANMARDAYIZ DOĞU ÇİNDEYİZ SUSTURUN BU HAİN FETÖCÜLERİ BEN TARİH Çİ DEĞİLİM ARŞİVLERE BAKMADIM VELEV Kİ BÖYLE BİR VAKIA OLSA BİLE ŞU ANDA NEDEN NEDEN NEDEN SAYIN DEVLETİM BU HASTA BEYİNLER HEM DEVLETİMİZE HEM MİLLETİMİZE PROVAKASYONDUR HAİN CIA VE FETÖ NÜN KRİPTOCULAR ARACILIĞIYLA OPERASYON HAZIRLIĞIDIR DAHA DÜN DEDEM OSMANLI YA II.ABDULHAMİT CENNETMEKANA KÜFREDENLERDEN BİR FARKI YOK BU TÜR FAMİLYALARIN
Tayyip Beyimizin KHK'yla acilen bir "Fesli Deli Kadir Üniversitesi" kurması lazım. Bu profları doçentleri oraya toplasın, orda burda heba oluyorlar.
ALLAH VERDİĞİ AKLI GERİ ALMASIN.BİLİM VE İLİM DEĞİL FİLİM ADAMI BUNLAR. ROL alamayınca sallıyorda sallıyorlar.
YAZIK Kİ DEVLET SENİ OKUTMAK İÇİN BİR SÜRÜ MASRAF YAPMIŞ. KEŞKE BU HARCAMAYI YAPINCAYA KADAR VERİMLİ BİR ARAZİYE 40 TANE KAVAK VEYA SÖĞÜT AĞACI DİKSEYMİŞ. HİÇ OLMAZSA GÖLGESİNDE İNSANLAR OTURURDU.
hoca efendi guzel anlatıyorsunda gerçekleri atlıyorsun..sevri yırtıp atan kim belli..lozanı da aynı kişiler imzaladı..senin çok savunduğun osmanlı sarayı ve yanındakiler teslimiyeti..ingilizmi amerikan mandasını mı kabul edelim diye tartışırlarkeb bir yandan da elde kalan silahları ingilizlerin emriyle toplatmaya çalışmadınızmı..ataturk kurtuluş savaşı verirken siz habire teslimiyeti gerçekleştirmek için arkadan dolaşıyordunuz..şimdi çıkmış lozanı eleştiriyorsunuz..halifelik kendi başına devlet yönetimi değilmi..devlet varken hilafet paralel devlet olmazmı? paralel devlet sayılmazmı??
TİPİNE BAKINCA İZLEYEMEDİM KAPATTIM , ALLAH BUNUNLA AYNI EVDE YAŞAYANLARA SABIR VERSİN ..
Bu öğretim görevlisi kıvırcık saçlı desem bana kim inanır???
SEVRİ ATAN KİM İMZALAYAN KİM?
sadece bir mahluk
bizim bildiğimiz ve tanıdığımız din adamının suratında ve sıfatında nur olurdu bu adamı nursuz ve sevimsiz suratından dolayı değil din adamı pzvnk bile olmaz
bu tur adamlara mıkrofon uzatıyorsunuz ya bır de bu adamların koku ne dır. Türk mü yok sa nedır. onu soru sonra amacını alılayın. amaç orf adetlerı ıftıralar ıle zedelemek. başka ne amaçları olabılır. bu tur haberlerı yayınlamaktakı amaç ta toplımu tahrıp...
bu adam cüpheli şeriatçı adamlardan gündemi hep cami hep din istitimarı..
Bu ve bunun gibi zihniyetlerden bu ülkeye hiç bir fayda gelmez. Birde bu zibiliyetsizi Yrd.Dç. yapmışlar. Ya kardeşim insanların kafasını karıştırmaktan başka bi boka yaramıyorsunuz. Bırakın bu işleride bu ülkenin geleceğine faydalı işler yapın. Senin şu söylediklerine ne bugünkü halk, nede o günkü halk musaade etmez. Şaka mısın nesin sen.
SENİ YRD DOÇ YAPAN SİTEMİN İÇİNE EDEYİM
SOY AĞACINA BAKMAK LAZIM.
Bu arkadaş gibi yönlendirilmiş özgür düşünemeyen beyinler o çok övdüğü 15 temmuz zaferini neden olan kişilerdir, Bunlar ilahiyat fakültesi öğretim üyesi nasıl bir eğitim aldılarsa bugün kurtulduk dedikleri FÖTÖ ye bir zamanlar ALLAH dediği için kandırıldıklarını söyleler. Ya ben lise eğitimini bitirmiş bir vatandaşım ama sizler eğitim görmüşsünüz ve sözüm ona yeni nesiller eğitiyorsunu ama adama sormazlar mı kardeşim SİZLER KENDİNİ PEYGAMBER YERİNE KOYAN BİR ADAMA NASIL MÜSAMA GÖSTERDİNİZ. Şimdi kalkmışsın oradan bana CUMHURİYET i gizliden gizliye eleştiriyorsun HADİ OARADAN !!!
Genelevin yerini, geçmişini biz bilmeyiz. İşimiz olmadı çünkü. Bilenlere danışmalı.
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