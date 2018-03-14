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Ortalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 22:21 | Son Güncelleme

Edirne’nin Enez ilçesinde, balık restoranı işleten Halil Çayır’ı (44) iş yerinin önünde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanan D.B. (19) ve T.C. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye çevresinde toplanan ve uyarılara rağmen içeriye girmeye çalışarak, taş atan gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Olay, geçen Pazartesi günü, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Enez Limanı’nda meydana geldi. Limanda balık restoranı işleten Halil Çayır, iş yerinde alkol alıp, çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen balıkçılar D.B. ve T.C.’yle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 balıkçı, Çayır’ı bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çayır, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çayır, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis, olayın ardından şüpheliler D.B. ve T.C.’yi, Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Enez’e getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edirne, Uzunköprü ve Keşan’dan da gelen takviye polis ve jandarma ekipleri, adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Enez Adalet Sarayı binası çevresinde toplanan ölen Çayır’ın yakınları, içeri girmek isteyince polis tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen dağılmayarak, içeriye girmek isteyen, daha sonra ise adliyeye taş fırlatan öfkeli gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gazdan etkilenenler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kalabalık, emniyet yetkililerinin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. D.B. ve T.C. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Dikkat çeken görüntü! Şüpheli paket keyfiDikkat çeken görüntü! Şüpheli paket keyfi
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Edirne adliye polis polis müdahalesi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu olayı fırsat bilen Devlete saldırmak için fırsat kollayan Pkk lı provakatörler ortalığı savaş alanına çevirip vatandaşa ve esnafa daha çok zarar verdi desek daha doğru olur.
ne müdahalesi neden bırakın adalet yerini bulsun bir kere....
arkası olmayan napsin gelecek kimsesi
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