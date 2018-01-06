Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi

Olay, dün akşamüstü İznik Atatürk Caddesi üzerindeki Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi çıkışında meydana geldi.
Okulda öğrenciler arasında başlayan sözlü tartışma, okul çıkışında kavgaya dönüştü. Yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu, lise önünde birbirine girdi.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU!
Kavgada bir öğretmenin de öğrenciler arasında kaldığı görüldü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti.
Kavga esnasında bazı araçlar da zarar gördü
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