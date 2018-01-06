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Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 21:18 | Son Güncelleme 5 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu, lise önünde birbirine girdi. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anları güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşamüstü İznik Atatürk Caddesi üzerindeki Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi çıkışında meydana geldi.

Okulda öğrenciler arasında başlayan sözlü tartışma, okul çıkışında kavgaya dönüştü. Yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu, lise önünde birbirine girdi.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU!

Kavgada bir öğretmenin de öğrenciler arasında kaldığı görüldü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti.

Kavga esnasında bazı araçlar da zarar gördü

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga öğrenci iznik liseliler

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Teog'mu Olsun ,Yoksa TEKMEOG'mu Olsun,İkisini de Beğenmediyseniz YUMRUKOG'de Olabilir,Tercih Siz Yeni Türkiye'lilerin.! Bilim,İlim İnsanı Çıkartamıyoruz,Bizde O Zaman Tekvandocu'lar,Böksör'ler Yetiştiririz.!!!
Türkiye'de çocuklar sosyallesmiyor. Bir de kurtlar vadisi ve reisin efelenen konuşmaları. Sonuç ortada. Çözüm için 1. Parklarda oyuncaklı alanlar yanında düz geniş oyuncaksiz alanlar da yapılmalı. Çocuklar burada grup oyunları oynamalı. 2. Memleketin 8 ayı kış ve çocuklar dışarı çıkıp beraber oynayamiyorlar. Belediyelerin kapalı kışlık parklar yapması lazım. 3.tv lerdeki şiddete ve kahramanlığa yönelik diziler yerine zekaya dayalı sitcom diziler yayınlanmali. 4.şiddet başkasının sınırlarına izinsiz müdahil olmaktır bu çok iyi öğretilmeli okullarda.
nesile bakın nasıl bir nesil yetişiyor. her biri aslan gibi delikanlılar. Ulan babalarınız kim bilir sizin cep harçlığınızı karşılamak için gece gündüz köpekler gibi çalışıyor kim için sizin için sizi okuyabilmek için. sizlerde şehir eskiyalari gibi sokakta birbirinize giriyorsunuz. GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN BU ÜLKEYİ EMANET ETTİĞİ GENÇLİĞE BAKIN
Okuğunuz mektebin taaa neyse
Disiplin kurullarında ceza vermeyi zorlaştırırsan,en önemli disiplin cezası olan sınıfta kalmayı kaldırırsan. Çocuklar için bir amaç olan üst düzey okullara geçiş sınavlarını da kaldırırsan sonuç işte bu "çağdaş ve gelişmiş TÜRKİYE"
Gençleri bu hae düşürenler utansın. Bu durumu gördükleri halde hala destek olan yandaş basın utansın.
Siz Iktidar olarak milleti bu kadar birbirine sokarsaniz ..yok sen CHPlisin yok sen MHPlisin diye ufaklar da etkilenecekler!!! AKPliler evlatlarini neden Amerikada okutuyorda Suriye yada Yemende okutmuyor acaba? Hani AKPliler Islama inaniyordu???!!!
Ulan biz eskiden ara sokaklarda dövüşürdük, okul önü olmamış.
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