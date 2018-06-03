Ortaöğretim kurumları merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak

Liselere yerleştirmede uygulanan merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavının dün, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ise bugün herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, liselere geçiş sınav sonuçlarının 26 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Daha önce açıklanan kılavuzda sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı bilgisi yer almıştı.
Bakanlığın açıklamasında, Bursluluk Sınavı sonuçlarının ise 18 Temmuz'da açıklanacağı bildirildi.
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