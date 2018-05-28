Ortaöğretim kurumları merkezi sınavına başvuramayanlara müjde

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar, saat 10.00-16.00'da e-okul sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'nın 2 Haziran'da yapılacağı belirtildi.
Zorunlu olmayan ve isteyen öğrencilerin katılabileceği sınavın 8’inci sınıf öğrencilerini kapsadığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sınav başvurusu yapmak istediği halde herhangi bir nedenle başvurusu gerçekleştirilemeyen öğrencilerin talebi üzerine bu öğrencilerimiz, bugün saat 10.00 ile 16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek. Öğrencilerimiz, sınav giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul sistemi üzerinden alabilecek."
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