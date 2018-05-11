Aydın'ın Germencik ilçesinde ortaokul öğrencileri, Anneler Günü öncesi, yalnız yaşayan iki yaşlı kadını ziyaret etti.
Şehit Cafer Ortaokulundan 50 öğrenci, Anneler Günü öncesi ilçede yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret etme düşüncelerini okul yönetimine iletti.
Yönetimin bu isteği kabul etmesinin ardından öğrenciler, Park Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma Akkın (82) ile Mesudiye Mahallesi'ndeki Şerife Uslu'yu (78) ziyaret etti.
Yaşlı kadınlara çiçek veren öğrenciler, kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı da kendilerine verdi. Öğrencilere teşekkür eden Akkın ve Uslu duygulu anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamadı.
Akkın, "Böyle bir şey hiç görmedim. Allah hepsinden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık beni çok mutlu ettiniz. Ne mutlu bana çiçeklerle gelmişler." dedi.
Öğrencilerden Büşra Kaz da Anneler Günü öncesi böyle anlamlı bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
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