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Ortaokul öğrencilerinden antimikrobiyal beton projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:00 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanko Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları "Antimikrobiyal Beton" ile İstanbul’ta düzenlenen proje yarışmasında Türkiye ikincisi olduBayrampaşa Bilim Merkezi tarafından düzenlenen “Mucidim Olur Musun?” proje yarışmasında SANKO Ortaokulu öğrencileri Türkiye ikincisi oldu.

Ortaokul öğrencilerinden antimikrobiyal beton projesi

Gaziantep Sanko Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları "Antimikrobiyal Beton" ile İstanbul’ta düzenlenen proje yarışmasında Türkiye ikincisi oldu
Bayrampaşa Bilim Merkezi tarafından düzenlenen “Mucidim Olur Musun?” proje yarışmasında SANKO Ortaokulu öğrencileri Türkiye ikincisi oldu. SANKO Ortaokulu öğrencileri Elif Bozbaş ve Eren Nakıboğlu’nun, danışman öğretmenleri Ziya Öğüt ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde hazırladığı “Antimikrobiyal Beton” projesi Türkiye ikincisi oldu.
Betonun ömrünün artırılması amaçlanarak özel bir katkı maddesi kullanıldığı proje Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından değerlendirilerek, 750 TL para ödülü ile ödüllendirildi.
Ayrıca, SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Sezer Fadıloğlu ve Deniz Körcük’ün “Küspeye Katılan Zehir”, Beyza Nur Ocak ve Mehmet Timur Paydak’ın “Soğuk Zincirin Kırılmasını Önleyen İşaret”, Metehan Aslan ve Bahar Oğuz’un “Hem Altından Hem Üstünden Faydalandık”, Elif Bozbaş ve Eren Nakıboğlu’nun ise “Antimikrobiyal Beton” olmak üzere yarışmaya katılan dört projenin de final sergisine davet edildi ve SANKO öğrencilerine ödül olarak altın verildi.

Ortaokul öğrencilerinden antimikrobiyal beton projesi

Ortaokul öğrencilerinden antimikrobiyal beton projesi

Ortaokul öğrencilerinden antimikrobiyal beton projesi

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