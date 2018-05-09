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Ortaokul öğrencilerinden görme engelliler için "akıllı baston"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 16:21 | Son Güncelleme

Ortaokul öğrencilerinden görme engelliler için "akıllı baston"

Çankırı'da iki ortaokul öğrencisi, görme engelliler için mesafe sensörlü "akıllı baston" geliştirdi.

Mehmetçik Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden Arda Alemdar ile Mustafa Enes Yıldırım, baston üzerine yerleştirdikleri ve kodlama yöntemiyle hazırladıkları mesafe sensörüyle görme engellilerin engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bastonun önüne yerleştirdikleri sensörün ses dalgaları yayarak engelleri tespit ettiğini söyledi.

Sensörün engele 50 santimetre kala uyarı vermeye başladığını, engele yaklaştıkça uyarının sıklaştığını anlatan Yıldırım, "Akıllı baston' adlı proje görme engelliler için yapıldı. Görme engelliler yürürken sıkıntı çekiyor, yaşamlarını kolaylaştırmak için yaptık." dedi.

Projenin danışman öğretmeni Sema Kayalı da öğrencilerinin projeyi görme engellilere yardım etmek amacıyla tasarladığını belirtti.

Öğrencilerinin sensörü kendileri kodlayarak uyarı vermesini sağladığını aktaran Kayalı, "Projeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Sensörümüzü motora bağlayarak 180 derece dönmesini ve sadece öndeki değil, sağ ve soldaki engelleri de görerek uyarı yapmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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