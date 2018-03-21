HABER

Ortaokul öğrencilerinden "Kardeşlerimizi Sevindirelim" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:24 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu 6.

Ortaokul öğrencilerinden "Kardeşlerimizi Sevindirelim" projesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencileri “Kardeşlerimizi sevindirelim” projesi gerçekleştirdi.
Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencilerinden Zerennaz Danışmaz, Hazal Atatay, Çiğdem Koşak ve Miray Tetik sınıf öğretmenleri İrfan Aydın öncülüğünde sosyal etkinlik yönetmeliği toplum hizmeti çalışmaları kapsamında “Kardeşlerimizi Sevindirelim” projesi düzenledi.
Proje kapsamında öğrenciler, okul öğrencilerinden ve velilerden oyuncak toplayarak Kdz. Ereğli Bakırlık Çınar Boru İlkokulu’nda okuyan ve maddi durumu olmayan öğrencilere oyuncakları hediye etti.
Projelenin amacı hakkında bilgi veren Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu Müdürü Reşat Atar, emeği geçen herkese teşekkür etti. Atar konuşmasında, “ Kardeşlerimizi sevindirelim projesinin amacı maddi durumu olmayan ya da az oyuncağı olan öğrencilerimize oyuncak temin ederek, çocukları sevindirmekti. Öğrencilerimiz ve velilerimiz den 100 adet oyuncak topladık. Öğrencilerimiz, projenin rehberliğini yapan öğretmenimiz İrfan Aydın ve okul idarecilerimizden Betül Bulut ile birlikte Bakırlık Çınar Boru İlkokulu’na gelerek, çocuklarımızı sevindirdi. Projede emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca Çınar Boru İlkokulu’nda öğrencilerimizi ağırlayan Çınar Boru İlkokulu Müdürü Yasin Cengiz ve öğretmen arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Ortaokul öğrencilerinden

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

Regaip Kandili mesajları (Kısa, uzun): Üç ayların ilk kandili için güzel, anlamlı ve etkileyici mesajlar!

Regaip Kandili mesajları (Kısa, uzun): Üç ayların ilk kandili için güzel, anlamlı ve etkileyici mesajlar!

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoks çekilişinde haftanın numaraları belli oluyor (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoks çekilişinde haftanın numaraları belli oluyor (MPİ canlı çekiliş)

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.