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Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi İmam Hatip Ortaokulunda 2 öğrenci, “İmam hatipliler Göz Nuru Oluyor” sloganıyla topladıkları bağışı İHH İnsani Yardım Vakfı yetkililerine teslim ettiler.İHH İnsani Yardım Vakfı ve Önder İmam Hatipliler Derneği, “İmam hatipliler Göz Nuru Oluyor” sloganıyla imam hatip okullarında başlattığı katarakt kampanyasına Aslanapa İmam Hatip Ortaokulu’ndan 2 öğrenci başlattıkları kampanya ile destek verdiler.Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamada, ’’İmam Hatip Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencilerimizden Medine Yenilmez ve Züleyha Özkul okulumuzda "Göz Nuru" etkinliğini gerçekleştirmiştir.

Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi İmam Hatip Ortaokulunda 2 öğrenci, “İmam hatipliler Göz Nuru Oluyor” sloganıyla topladıkları bağışı İHH İnsani Yardım Vakfı yetkililerine teslim ettiler.
İHH İnsani Yardım Vakfı ve Önder İmam Hatipliler Derneği, “İmam hatipliler Göz Nuru Oluyor” sloganıyla imam hatip okullarında başlattığı katarakt kampanyasına Aslanapa İmam Hatip Ortaokulu’ndan 2 öğrenci başlattıkları kampanya ile destek verdiler.
Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamada, ’’İmam Hatip Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencilerimizden Medine Yenilmez ve Züleyha Özkul okulumuzda "Göz Nuru" etkinliğini gerçekleştirmiştir. Topladıkları bağışı katarakt ameliyatı için İHH Derneğine ulaştırmışlardır. Böyle gönüllülük faaliyetlerinin artmasını temenni ederim. Bu örnek davranışı yapan öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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