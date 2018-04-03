Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi İmam Hatip Ortaokulunda 2 öğrenci, “İmam hatipliler Göz Nuru Oluyor” sloganıyla topladıkları bağışı İHH İnsani Yardım Vakfı yetkililerine teslim ettiler.
İHH İnsani Yardım Vakfı ve Önder İmam Hatipliler Derneği, “İmam hatipliler Göz Nuru Oluyor” sloganıyla imam hatip okullarında başlattığı katarakt kampanyasına Aslanapa İmam Hatip Ortaokulu’ndan 2 öğrenci başlattıkları kampanya ile destek verdiler.
Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamada, ’’İmam Hatip Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencilerimizden Medine Yenilmez ve Züleyha Özkul okulumuzda "Göz Nuru" etkinliğini gerçekleştirmiştir. Topladıkları bağışı katarakt ameliyatı için İHH Derneğine ulaştırmışlardır. Böyle gönüllülük faaliyetlerinin artmasını temenni ederim. Bu örnek davranışı yapan öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!
Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum