Ortaokul öğrencilerinden uluslararası yarışmada 3 birincilik

Yarışmaya giderken dereceyle döneceklerini bildiklerini dile getiren öğrenciler, uluslararası bir bilgi yarışmasında ülkelerini temsil etmenin, Türk bayrağının göndere çekilmesinin ve İstiklal Marşı okunmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Moskova'da düzenlenen 2017-2018 eğitim döneminde tüm etaplarda dünya genelinde 2 bin 360 okul ve 463 bin 524 öğrencinin katıldığı yarışmada finale kalan öğrenciler, ülkelerine 3 birincilik ve 1 ikincilik ödülüyle döndü.

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Üsküdar Doğa Koleji ortaokul öğrencileri Irmak Ustaalioğlu, Mert Ali Şahin, Mert Civa ve Eray Ataman, Türkiye'yi temsil ettikleri 14. Urfodu Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'nda matematik, biyoloji ve coğrafya alanlarında 3 altın ve bir bronz madalya kazandı.

- "Sadece madalya almadım, Türklerin yapabileceğini gösterdim"

Okulun 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mert Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, final etabına girebilmek için okulda düzenlenen sınava katıldığını söyledi.

Fen Bilimleri alanında yarışmaya katıldığını ve öğretmeninin düzenlediği etütlerle yarışmaya hazırlandığını anlatan Şahin, "Ben geçen sene Prag'daki yarışmaya katılıp altın madalya aldım ve dünya üçüncülüğü kazandım. Bu sene de Moskova'da biyoloji alanında altın madalya kazandım. Çok heyecanlı ve güzel bir duygu. Ülkemi ve okulumu temsil ettiğim için kendimle gurur duyuyorum." dedi.

Coğrafya alanında birinci olarak altın madalya kazanan 7. sınıf öğrencisi Mert Civa, uluslararası bir yarışmaya katılıp ödül aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hocaların desteği ve kendi gayretiyle yarışmaya hazırlandığını anlatan Civa, "Orada sadece madalya almadım, Türklerin yapabileceğini gösterdim. Çok gurur duydum." diye konuştu.

- "Başarılı olmayı hedefliyorduk"

3 yıldır yarışmaya katıldığını belirten Irmak Ustaalioğlu, yarışma öncesinde öğretmenleriyle yoğun bir çalışma temposu geçirdiklerini belirterek, şunları anlattı: