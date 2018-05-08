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Ortaokul öğrencilerinden uluslararası yarışmada 3 birincilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

Moskova'da düzenlenen 14. Urfodu Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'na katılan ortaokul öğrencileri matematik, biyoloji ve coğrafya alanlarında kazandıkları 3 birincilik ve 1 ikincilik ile ülkelerine dönmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorlar - Okul Müdürü Çelik: - "Öğrencilerimizin uluslararası bir yarışmaya katılarak akranlarıyla kültürel ve akademik anlamda paylaşımları oldu. Bu paylaşımlar da onlar için büyük bir deneyim. Öğrencilerimizi, ulusal ve uluslararası projelerde yer alması için desteklemeye devam edeceğiz" - Coğrafyada altın madalya alan 7. sınıf öğrencisi Civa: - "Orada sadece madalya almadım, Türklerin yapabileceğini gösterdim. Çok gurur duydum" - 3 yıldır yarışmaya katılan Ustaalioğlu: - "Emeğimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Bizim için en önemli olan şey, orada okulumuzu temsil etmek ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıydı. Çok gururlandım, tabii heyecan da vardı"

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Üsküdar Doğa Koleji ortaokul öğrencileri Irmak Ustaalioğlu, Mert Ali Şahin, Mert Civa ve Eray Ataman, Türkiye'yi temsil ettikleri 14. Urfodu Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'nda matematik, biyoloji ve coğrafya alanlarında 3 altın ve bir bronz madalya kazandı.

Yarışmaya 3 yıldır katılan ve çeşitli dereceler alan öğrenciler, yarışmaya, öğretmenlerinin desteğiyle düzenlenen etüt programları ve sıkı çalışmayla 6 ayda hazırlandı.

Moskova'da düzenlenen 2017-2018 eğitim döneminde tüm etaplarda dünya genelinde 2 bin 360 okul ve 463 bin 524 öğrencinin katıldığı yarışmada finale kalan öğrenciler, ülkelerine 3 birincilik ve 1 ikincilik ödülüyle döndü.

Yarışmada, Irmak Ustaalioğlu matematik, Mert Civa coğrafya, Mert Ali Şahin biyoloji alanında altın, Eray Ataman ise biyoloji alanında bronz madalyaya layık görüldü.

Yarışmaya giderken dereceyle döneceklerini bildiklerini dile getiren öğrenciler, uluslararası bir bilgi yarışmasında ülkelerini temsil etmenin, Türk bayrağının göndere çekilmesinin ve İstiklal Marşı okunmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

- "Sadece madalya almadım, Türklerin yapabileceğini gösterdim"

Okulun 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mert Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, final etabına girebilmek için okulda düzenlenen sınava katıldığını söyledi.

Fen Bilimleri alanında yarışmaya katıldığını ve öğretmeninin düzenlediği etütlerle yarışmaya hazırlandığını anlatan Şahin, "Ben geçen sene Prag'daki yarışmaya katılıp altın madalya aldım ve dünya üçüncülüğü kazandım. Bu sene de Moskova'da biyoloji alanında altın madalya kazandım. Çok heyecanlı ve güzel bir duygu. Ülkemi ve okulumu temsil ettiğim için kendimle gurur duyuyorum." dedi.

Coğrafya alanında birinci olarak altın madalya kazanan 7. sınıf öğrencisi Mert Civa, uluslararası bir yarışmaya katılıp ödül aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hocaların desteği ve kendi gayretiyle yarışmaya hazırlandığını anlatan Civa, "Orada sadece madalya almadım, Türklerin yapabileceğini gösterdim. Çok gurur duydum." diye konuştu.

- "Başarılı olmayı hedefliyorduk"

3 yıldır yarışmaya katıldığını belirten Irmak Ustaalioğlu, yarışma öncesinde öğretmenleriyle yoğun bir çalışma temposu geçirdiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Başarılı olmayı hedefliyorduk. Matematik alanında altın madalya kazandım. Emeğimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Bizim için en önemli şey, orada okulumuzu temsil etmek ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıydı. Çok gururlandım, tabii heyecan da vardı."

Biyoloji alanında bronz madalya kazanan Eray Ataman ise uluslararası bir yarışmada madalya kazandığı için heyecanlı olduğunu belirterek, ülkesini temsil etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

- "Öğrencilerin başarılarını çok önemsiyoruz"

Okul Müdürü Serkan Çelik, matematik, biyoloji, İngilizce, coğrafya, tarih gibi farklı branşlardan oluşan yarışmaya, yaklaşık 20 ülkenin katıldığını söyledi.

Yarışmanın 2 aşamadan oluştuğunu aktaran Çelik, "İlk etabı ülkelerin kendi okullarında ulusal çapta yapılıyor. Sınavları okullarımızda gerçekleştiriyoruz. İlk etabın sınav sonuçlarını Rusya Federasyonu değerlendirilip final etabına kalan çocuklarımızın listesini bize gönderdi. Final etabı da dünyada Prag, Çek Cumhuriyeti, Moskova ve Türkiye'de Antalya olmak üzere 4 merkezde gerçekleştirildi." diye konuştu.

3 yıldır yarışmaya katıldıklarını ve öğrencilerin çeşitli dereceler aldıklarını aktaran Çelik, bu sene yarışma için öğrencilerle Moskova'ya gittiklerini aktardı.

Öğrencileri uluslararası yarışmalara hazırlayarak farklı alanlarda başarılar elde etmelerini çok önemsediklerine dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrencilerimizin uluslararası bir yarışmaya katılarak akranlarıyla kültürel ve akademik anlamda paylaşımları oldu. Bu paylaşımlar da onlar için büyük bir deneyim. Bu başarıda büyük pay sahibi olan öğretmenlerimizi ve uluslararası platformda ülkemizin, İstanbul'un, okulumuzun adını yazdıran öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ulusal ve uluslararası projelerde öğrencilerimizin yer alması için desteklemeye devam edeceğiz. "

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