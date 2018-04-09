HABER

Ortaokul öğrencilerine ’Meslek tanıtım ve seçimi’ konulu seminer

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa Ortaokul öğrencilerine ’Meslek tanıtım ve seçimi’ konulu seminer düzüenlendi.Düzenlenen seminerin öğrencilerin meslek seçimi konusunda bilinçlenmesini amaçladığını belirten Aslanapa Ortaokul Müdürü Yasin Atmaca, ’’ Okulumuzda meslek tanıtım çalışmaları kapsamında Rehber Öğretmen Sefer Mutlu tarafından 8.

Ortaokul öğrencilerine ’Meslek tanıtım ve seçimi’ konulu seminer

Kütahya’nın Aslanapa Ortaokul öğrencilerine ’Meslek tanıtım ve seçimi’ konulu seminer düzüenlendi.
Düzenlenen seminerin öğrencilerin meslek seçimi konusunda bilinçlenmesini amaçladığını belirten Aslanapa Ortaokul Müdürü Yasin Atmaca, ’’ Okulumuzda meslek tanıtım çalışmaları kapsamında Rehber Öğretmen Sefer Mutlu tarafından 8. sınıf öğrencilerine daha önceden uygulanan anket sonucunda belirlenip merak edilen meslekler hakkında bilgilendirici sunum yapıldı. Amacımız her öğrencimizin ilgili olduğu alanda eğitim almayı düşünmesini sağlamak ve daha başarılı olarak eğitim hayatına devam etmesini temin etmek’ dedi.
Seminer sonunda öğrencilerden sorular alınıp cevaplandı. Öğrencilere Rehber Öğretmen Sefer Mutlu tarafından, meslekler, mesleki eğitim olanakları ve bir üst eğitim-öğretim seçenekleri hakkında detaylı bilgiler verildi. (YD-EFE)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdelerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Görüldüğü yerde müdahale edilecekGörüldüğü yerde müdahale edilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstismar düzenlemesinde yeni gelişme!

İstismar düzenlemesinde yeni gelişme!

Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!

Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) seçim heyecanı! 400 bin kişi akın diyor

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) seçim heyecanı! 400 bin kişi akın diyor

İstanbul Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı

İstanbul Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

On Numara sonuçları 9 Nisan: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 9 Nisan: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.