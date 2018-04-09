Kütahya’nın Aslanapa Ortaokul öğrencilerine ’Meslek tanıtım ve seçimi’ konulu seminer düzüenlendi.

Düzenlenen seminerin öğrencilerin meslek seçimi konusunda bilinçlenmesini amaçladığını belirten Aslanapa Ortaokul Müdürü Yasin Atmaca, ’’ Okulumuzda meslek tanıtım çalışmaları kapsamında Rehber Öğretmen Sefer Mutlu tarafından 8. sınıf öğrencilerine daha önceden uygulanan anket sonucunda belirlenip merak edilen meslekler hakkında bilgilendirici sunum yapıldı. Amacımız her öğrencimizin ilgili olduğu alanda eğitim almayı düşünmesini sağlamak ve daha başarılı olarak eğitim hayatına devam etmesini temin etmek’ dedi.

Seminer sonunda öğrencilerden sorular alınıp cevaplandı. Öğrencilere Rehber Öğretmen Sefer Mutlu tarafından, meslekler, mesleki eğitim olanakları ve bir üst eğitim-öğretim seçenekleri hakkında detaylı bilgiler verildi. (YD-EFE)