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Ortaokul öğrencilerinin projeleri görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 18:46 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 12.

Ortaokul öğrencilerinin projeleri görücüye çıktı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi Uludağ Üniversitesi’nde açıldı.
Uludağ Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından bu yıl 12. si düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması öncesinde düzenlenen Bölge Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen serginin açılış törenine UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atakan Avcı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel, Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti. İnsanın kendi hayatında her geçen gün gelişme göstermesi gerektiğinin altını çizen Rektör Ulcay; “Benim öğrencilerimize tavsiyem; özgüveninizi hiçbir zaman yitirmeyin. Buradaki ödüller sizleri teşvik etmek için yapılıyor. Burada dereceye girmeyişiniz sizin çalışmanızın değersiz olduğunu göstermez. Bizim çocukluğumuzda böyle yarışmalar ve teşvikler yoktu. Türkiye’deki gelişmeler farklı ve güzel bir seyirde devam ediyor. Ben cesaret gösteren tüm öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” diye konuştu.
Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan ise TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen yarışmanın ilk defa bu yıl toplam 8 alana çıkartıldığını vurguladı. Yarışmaya Türkiye genelinde 11 bin 352 projenin, bölgede ise 643 proje başvurusunun yapıldığını açıkladı. En çok biyoloji, fizik ve matematik alanlarından başvuru yapıldığının altını çizen Özkan; “Bursa bölge sergimizde toplam 80 proje sergilenecek. Bu sergi sonrasında Kayseri’de yapılacak Türkiye finalinde bizleri temsil etmek üzere 13 proje yer alacaktır” dedi.

Ortaokul öğrencilerinin projeleri görücüye çıktı

Ortaokul öğrencilerinin projeleri görücüye çıktı

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