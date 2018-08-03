Ortaokul öğrencisi Gökhan, okul harçlığı için sanayide çalışıyor

BURSA, (DHA)- BURSA'da, ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Gökhan Nahirci, yaz tatilinde sanayide oto tamir servisinde çalışarak okul harçlığını çıkarmaya çalışıyor.

Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Gökhan Nahirci, yaz tatilini çalışarak değerlendiriyor. Nahirci, merkez Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren oto tamir bakım servisinde çırak olarak çalışıyor. Yazın çalışıp okul harçlığını çıkarmaya çalıştığını söyleyen Nahirci, şöyle konuştu:

"Aileme çok yük olmak istemiyorum. Hem bu yüzden hem de okul harçlığımı çıkarabilmek adına yaz tatilinde çalışıyorum. Epeydir çalışıyorum burada. Çok zor olmuyor benim için. Alıştım diyebilirim. Okullar açıldığında ise derslerime yoğunlaşıyorum. Derslerimi hiç aksatmıyorum. Üniversite okuyup doktor olmak istiyorum."

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