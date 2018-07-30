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Ortaylı, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi"ni gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:20 | Son Güncelleme

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bursa'nın fethi ve Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş hikayesinin özel hazırlanan görsellerle anlatıldığı "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi"ni ziyaret etti - Prof. Dr. Ortaylı: - "Burada bunun anlattığı bir savaş değil, barışla Bursa'nın artık ele geçmesi ve eski Bursa. Yani 1960'lara kadar bizim bildiğimiz, gördüğümüz Bursa ki bugün artık yok o, onu burada öğreneceksiniz. Yeni nesiller bunu öğrendikçe de belki Bursa'nın düzeltilmesi için bir hareket ve ruh meydana gelebilir"

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bursa'nın merkez Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan ve Bursa'nın fethiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesinin anlatıldığı "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi"ni gezdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile müzeyi gezen ve bilgi alan Ortaylı, daha sonra burada yaptığı konuşmada, "panorama" kavramının Türkiye'ye yeni girdiğini söyledi.

Bu kavramın dünyada da çok anlaşılmadığını dile getiren Ortaylı, şöyle konuştu:

"Panorama üzerinde Topkapı'dakinden beri tenkit yazıları var. Bu tenkit yazılarının bir kısmını okudum, maalesef panorama sanatının ne olduğunu pek vermiyorlar. Bu, doğrudan doğruya imparatorluk Rusya'sı ve Sovyetik bir icattır. Eski Rusya'da muayyen yerlerini gezerseniz, Sivastopol'dan başlayarak, bu umumi geniş harplerin panoramalarını görürsünüz, üç boyutludur ve bilhassa hayvan, ağaç, ot ve taş gibi figürlerin canlı olması gerekir. Yağlı boyadan kurtarılması gerekir. Yağlı boya resimlerde büyük teferruat değil fakat hiçbir şekilde modern resimde olduğu gibi stilize edilmez. Klasiğe yakın bir çizim verilir, zor bir iştir ve panoramanın açısını ortaya koyabilmek için mutlaka kubbeyi, küreyi kullanmamız lazım."

Ortaylı, Bursa'da yapılan müzede de bir küre kullanıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çok geniş bir kubbe bu, büyük bir bina. Aynı bina başka yerde tekrarlanabilir mi bilmiyorum, yapılırsa iyi olur. İstanbul'a nazaran daha geniş fakat aynı şekilde bir şey anlatıyor. Burada bunun anlattığı bir savaş değil, barışla Bursa'nın artık ele geçmesi ve eski Bursa. Yani 1960'lara kadar bizim bildiğimiz, gördüğümüz Bursa ki bugün artık yok o, onu burada öğreneceksiniz. Yeni nesiller bunu öğrendikçe de belki Bursa'nın düzeltilmesi için bir hareket ve ruh meydana gelebilir. Bu bakımdan belediyenin bu yapılaşmasını, bu girişimini faydalı buluyorum."

- "Tam panorama olarak dünyanın en büyüğü"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise yapılan müzeyle 1326 Bursa'sını resmederken, Bursa'ya bir anıt eser kazandırmayı planladıklarını ifade etti.

Bu çerçevede Bursa'da yeni bir mimari eser ve yeni bir silüetin ortaya çıktığını aktaran Dündar, şunları kaydetti:

"Bölgenin gelişimine katkı sağlayacak, dönüşüme katkı sağlayacak, Bursa'nın turizminin gelişimine katkı sağlayacak bir proje ortaya çıktı. Yapılan çalışma çok nadir görülen, Türkiye'de İstanbul Fetih 1453'de olduğu gibi Bursa'da ikincisi yapılmış oluyor. Bu yönüyle baktığımızda tam panorama olarak dünyanın en büyüğü, Türkiye'de en büyük kubbe, 42 metre yarıçapında bir kubbe burada uygulanmış oluyor. Bu mimari çizim olarak belki kolay fakat mühendislik olarak uygulaması çok zor bir proje. Burada bizler bir çok ilki denedik ve başardık. Burası sadece panorama müzesi değil aynı zamanda bir kültür merkezi. Birçok aktivitenin olduğu, Bursa'nın tanıtıldığı bir merkez."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi

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