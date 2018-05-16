Oruç Baba Türbesi'nde ilk iftar

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te bulunan Oruç Baba Türbesi'nde ilk iftarlarını yapmak isteyenler, akşam saatlerine doğru toplanmaya başladı. İftar vakti yaklaştıkça türbeye çıkan bütün yollarda uzun kuyruklar oluştu.
Ramazan ayının ilk orucunu Oruç Baba Türbesi'nde açmak isteyenler, türbeye akın etti. İftar vakti yaklaştıkça türbeye çıkan yollarda uzun kuyruklar oluştu. Birbirlerine sirke ve çay şekeri dağıtan vatandaşlar, türbede dua ederek dileklerde bulundu. Demir parmaklıklarla çevrili türbenin olduğu yerde bekleyen görevliler, isteklerini kırmayarak vatandaşlardan aldıkları cüzdan, anahtar gibi eşyaları türbeye sürdü. Türbe bahçesini doldurup sokağa taşan vatandaşlar, buldukları yerlere bezler sererek yer sofraları oluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte de yanlarında getirdikleri yiyeceklerle oruçlarını açtı.
GERÇEKTEN KABUL OLUYOR
Dilek dilemek için gelen bir kişi, "Torun diledim daha önce, ev diledim oldu. Gerçekten kabul oluyor. Ben buna inandım. Her şey Allah rızası için tabi. Torun da okul kazansın diye kalem getirdim sürdüm. Liseye gidiyor. Bayrampaşa'dan geliyorum" dedi.
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