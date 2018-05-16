Oruç Baba Türbesi'nde ilk iftar

İSTANBUL (AA) - Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde dileklerinin gerçekleşmesi umuduyla bir araya gelen çok sayıda vatandaş, iftar yaptı.

Türbeye çıkan yollarda uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, seyyar satıcılardan sirke ve tülbent satın aldı, bazıları yere bez sererek sofra kurdu.

Vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla sirke ve ekmek ile oruçlarını açtı.

