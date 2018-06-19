HABER

Oruç diyeti kilo vermede oldukça etkili

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:33 | Son Güncelleme

Oruç diyeti kilo vermede oldukça etkili

ABD'de yürütülen bir araştırma, günün 16 saati aç kalarak yapılan diyetin kilo vermede oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.

Illinois Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışmada, yaş ortalaması 45 olan 23 aşırı kilolu katılımcı 12 hafta boyunca 16:8 oruç diyetini uyguladı.

Katılımcılar, saat 10.00'dan 18.00'e kadar istedikleri besinden istedikleri miktarda yedi, günün geri kalan kısmında sadece su ve kalorisi olmayan içecekler içti.

Oruç diyeti sayesinde günlük 350 kalori daha az alan katılımcıların 12 haftanın sonunda vücut ağırlıklarının yüzde 3'ünü kaybettikleri ve sistolik kan basınçlarının düştüğü görüldü.

Araştırma ekibinden Krista Varady, "Bu çalışmayla kalori hesabı yapmadan ya da diyetinizden bazı besinleri tamamıyla çıkarmadan kilo kaybetmenin yollarının olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

Varady, bu çalışmayla 16:8 diyetinin kilo kaybetmek için önemli bir unsur olduğuyla ilgili bilimsel kanıt elde ettiklerini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Nutrition and Healthy Aging" dergisinde yayımlandı.

PARTNERBu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...Bu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...
- ABD'de kullanılan oylar İstanbul'a getirildi- ABD'de kullanılan oylar İstanbul'a getirildi
200 kilometre hızla izleyenlerin üzerinden uçtular200 kilometre hızla izleyenlerin üzerinden uçtular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
16:8 araştırma beslenme kilo verme oruç diyeti

En Çok Okunan Haberler

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!

Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan Nagehan Alçı hakkında savcılığa şikayet

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan Nagehan Alçı hakkında savcılığa şikayet

Simurg, Zümrüdü Anka kuşu nedir?

Simurg, Zümrüdü Anka kuşu nedir?

Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması: Yakın zamanda ay yıldızlı bayrağı dikeceğiz

Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması: Yakın zamanda ay yıldızlı bayrağı dikeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.