Orucu bozan durumlar: Kusmak orucu bozar mı? (Diyanet fetvası)

Ramazan ayında akıllara takılan konulardan biri de orucu bozan durumlardır. Günlük hayattan yaşanan bazı hallerin orucu bozup bozmadığı merak ediliyor. Örneğin kusmak orucu bozar mı sorusu Ramazanda cevabı en çok aratılan konulardan biri. Peki Diyanet'in bu konudaki açıklaması nedir?

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Niyetli iken kusmak ile ilgili Diyanet işleri başkanlığının verdiği fetva ve açıklama şu şekildedir:

"Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226)."