SONER KILINÇ - Uşaklı Salim Gören, sivil havacılığa dikkati çekmek amacıyla paramotorla havalanıp orucunu gökyüzünde açtı.

Uşak'ta başta yamaç paraşütü olmak üzere çeşitli araçlarla uçuş gerçekleştiren Gören, sivil havacılığa dikkati çekmek amacıyla iftar saatinde Kemalöz Mahallesi'nden paramotorla havalandı.

Yanına aldığı su ve hurmayla orucunu gökyüzünde açan Gören, bir süre havada kaldıktan sonra iniş yaptı.

Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 yıldır sivil havacılıkla uğraştığını söyledi.

Haftada birkaç gün uçtuğunu belirten Gören, "Ramazan başladığında iftarlarımdan birini havada yapmayı planlamıştım. Bugün rüzgar elverişliydi. Böylece sivil havacılığa dikkati çekmek ve havada oruç açmanın keyfini yaşamak istedim. Başarılı bir uçuş oldu, benim için büyük bir tecrübeydi. Uşak semalarında en güzel iftarımı yaptım. Havada camilerden yükselen ezan sesi eşliğinde dua ettim." diye konuştu.

- Şehitlere dua etti

Havada özgürce uçmasını şehitlere borçlu olduğunu dile getiren Gören, bundan dolayı orucunu açtıktan sonra vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere dua ettiğini kaydetti.

Gören, Uşak'ta sivil havacılığı tanıtmak için çalıştığını vurguladı.

Yamaç paraşütü ve paramotor uçuşlarının yaygınlaşmasını isteyen Gören, herkesin bu sporu yapabileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar, evlerinin balkonundan uçuşu cep telefonlarıyla görüntüledi.

