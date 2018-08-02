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"ÖRÜMCEK ADAM" GİBİ TIRMANDI... ŞAŞKINA ÇEVİREN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 16:12 | Son Güncelleme

  Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Zeytinburnu'nda birinci katta bulunan çok sayıda evi soyduğu belirlenen 3 hırsızdan biri yakalandı.

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nda birinci katta bulunan çok sayıda evi soyduğu belirlenen 3 hırsızdan biri yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların giriş katındaki dairelerde bulunan demir korkulukları kullanarak birinci kata tırmandıkları görülüyor. Hırsızlar bazen de birbirine destek olarak "kule" oluşturuyor. Bu sayede eve tırmanan hırsız içeri kolaylıkla giriyor.
Zeytinburnu'nda 'gece kartalları' olarak bilinen mahalle bekçisi, Telsiz Mahallesi'ndeki bir binanın balkonundan atlayan 17 yaşındaki R.S'yi gözaltına aldı.Yapılan incelemede R.S'nin 2 arkadaşıyla birlikte 8 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi. Bir arkadaşı gözaltına alınırken diğerinin de başka bir suçtan gözaltına alındığı ifade edildi.
Hırsızlık anları sokaklarda bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 3 arkadaşın 5 farklı binanın birinci katındaki dairesine tırmandığı görülüyor. Giriş kattaki dairelerin demir korkuluklarına tırmanan zanlılar birinci katta camları açık bırakılan dairelere giriyor. Zanlıların bir daireye girerken birbirine destem olarak kule gibi yükseldiği diğer hırsızın da içeri girdiği görülüyor. R.S. tutuklanırken bir şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızlık anları
-Birinci kata çıkmaları
-Dairelere girmeleri
-Kule oluşturmaları
-Kaçmaları
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışları
-Detaylar

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