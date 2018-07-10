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"Örümcek adam"ın tehlikeli mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

Eskişehir'de yüksek binaların cam temizliğini ve tabela montajını yapmayı meslek olarak seçen Tamer Uysal, 4 yıldır "örümcek adam" kostümüyle yerden onlarca metre yükseklikte alın teri döküyor - Endüstriyel dağcı Uysal: - "Örümcek adam kostümü benim ve beni yükseklerde görenlerin korkusunu azaltıyor çünkü eğer bir kahramansanız, düşmezsiniz" - "Teknolojinin olmadığı yerde biz varız. Ailem, annem hala korkuyor ama bu severek yaptığım bir iş. Sizler nasıl yerde normal yürüyorsanız, ben de yukarıda, camların üzerinde öyle yürüyorum"

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Zorlu meslekler arasında yer alan dış cephe cam temizliğini iş olarak seçen Tamer Uysal, 4 yıldır "örümcek adam" kostümüyle yerden onlarca metre yükseklikte bir ipin ucuna bağlı çalışıyor.

Eskişehir'de yüksek binaların cam temizliğini ve tabela montajını yapan 47 yaşındaki Tamer Uysal, 30 yıl kadın kuaförlüğü yaptıktan sonra işletmesini eşine devrederek 4 yıl önce bu mesleği seçti.

İki çocuk babası Uysal, dağcılık tutkusunu yaptığı işe uyarlayarak, ekmeğini yükseklerde kazanıyor.

Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "örümcek adam" kıyafetiyle çalışma fikrinin sosyal medyada izlediği bir videodan sonra oluştuğunu belirterek, işini zor ve tehlikeli olmasına rağmen çok sevdiğini dile getirdi.

Kendisini "örümcek adam" kıyafetiyle yüksek binaların camında görenlerin heyecanlandığını dile getiren Uysal, "Amerika'da çekilen bir video izlemiştim. Örümcek adam kıyafeti giyen biri, lösemi tedavisi gören çocukları sevindirmek için iple camdan sarkıyordu. Bu video beni çok heyecanlandırdı. Örümcek adam kostümü benim ve beni yükseklerde görenlerin korkusunu azaltıyor çünkü eğer bir kahramansanız, düşmezsiniz." diye konuştu.

- "İlk işim 22 katlı bir binanın cam temizliğiydi"

İlk dış cephe cam temizliği işini Ankara'dan aldığını anlatan Uysal, şunları söyledi:

"Heyecan var. Tamam, dağcılık sporuyla ilgileniyorsun ama bu endüstriyel dağcılık bambaşka. Her şey değişik gelmeye başladı. İlk işim bir de. 22. kattan aşağı bakıyorum, arabalar sanki kibrit çöpü gibi duruyor. Zor meslek bu işte. Zamanla kendimi geliştirerek alıştım tabii. Teknoloji bazen işe yaramıyor. Teknolojinin olmadığı yerde biz varız. Ailem, annem hala korkuyor ama bu, severek yaptığım bir meslek. Sizler nasıl yerde normal yürüyorsanız, ben de yukarıda camların üzerinde öyle yürüyorum."

- "Hayalim Everest'e çıkmak"

Uysal, işini yaparken insanların onu izlemesinden ve fotoğraf çekmesinden mutlu olduğunu belirterek, "Yüksekte olmayı seviyorum. Bu ego gibi anlaşılmasın. Bedenimiz yükseklerde ama gönlümüz alçaklarda. 30 yıllık mesleğim olan kadın kuaförlüğünü bile bu meslek aşkı için bıraktım. Yükseklerde camları silerken aşağıdaki seslere kulak misafiri oluyorum bazen. Çocukların 'Anne bak örümcek adam cam siliyor.' cümleleri, ben yukarıdayken fotoğraf çekmeleri çok güzel bir duygu. Hayalim Everest'e çıkmak. İnşallah bir gün maddi imkanlar el verirse Everest Dağı'na çıkmak istiyorum." şeklinde konuştu.

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dış cephe cam temizliği Endüstriyel dağcılık Eskişehir Örümcek Adam Tamer Uysal zorlu meslekler

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