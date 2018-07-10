"Örümcek adam"ın tehlikeli mesaisi

Kendisini "örümcek adam" kıyafetiyle yüksek binaların camında görenlerin heyecanlandığını dile getiren Uysal, "Amerika'da çekilen bir video izlemiştim. Örümcek adam kıyafeti giyen biri, lösemi tedavisi gören çocukları sevindirmek için iple camdan sarkıyordu. Bu video beni çok heyecanlandırdı. Örümcek adam kostümü benim ve beni yükseklerde görenlerin korkusunu azaltıyor çünkü eğer bir kahramansanız, düşmezsiniz." diye konuştu.

Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "örümcek adam" kıyafetiyle çalışma fikrinin sosyal medyada izlediği bir videodan sonra oluştuğunu belirterek, işini zor ve tehlikeli olmasına rağmen çok sevdiğini dile getirdi.

- "İlk işim 22 katlı bir binanın cam temizliğiydi"

İlk dış cephe cam temizliği işini Ankara'dan aldığını anlatan Uysal, şunları söyledi:

"Heyecan var. Tamam, dağcılık sporuyla ilgileniyorsun ama bu endüstriyel dağcılık bambaşka. Her şey değişik gelmeye başladı. İlk işim bir de. 22. kattan aşağı bakıyorum, arabalar sanki kibrit çöpü gibi duruyor. Zor meslek bu işte. Zamanla kendimi geliştirerek alıştım tabii. Teknoloji bazen işe yaramıyor. Teknolojinin olmadığı yerde biz varız. Ailem, annem hala korkuyor ama bu, severek yaptığım bir meslek. Sizler nasıl yerde normal yürüyorsanız, ben de yukarıda camların üzerinde öyle yürüyorum."

- "Hayalim Everest'e çıkmak"

Uysal, işini yaparken insanların onu izlemesinden ve fotoğraf çekmesinden mutlu olduğunu belirterek, "Yüksekte olmayı seviyorum. Bu ego gibi anlaşılmasın. Bedenimiz yükseklerde ama gönlümüz alçaklarda. 30 yıllık mesleğim olan kadın kuaförlüğünü bile bu meslek aşkı için bıraktım. Yükseklerde camları silerken aşağıdaki seslere kulak misafiri oluyorum bazen. Çocukların 'Anne bak örümcek adam cam siliyor.' cümleleri, ben yukarıdayken fotoğraf çekmeleri çok güzel bir duygu. Hayalim Everest'e çıkmak. İnşallah bir gün maddi imkanlar el verirse Everest Dağı'na çıkmak istiyorum." şeklinde konuştu.

