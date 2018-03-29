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OSB’de yatırım yapacak firma temsilcileri Vali Pehlivan’ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:37 | Son Güncelleme

Kayra Vinç firması temsilcileri Azim Yıldız, Abdulhalim Yıldız, Abdulmetin Yıldız ile Adnan Gülsüm Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.Yatırım teşvikleri konusunda OSB Müdürü Mete Emir’den bilgi alan firma yetkilileri, daha sonra Vali Pehlivan tarafından kabul edildi.

OSB’de yatırım yapacak firma temsilcileri Vali Pehlivan’ı ziyaret etti

Kayra Vinç firması temsilcileri Azim Yıldız, Abdulhalim Yıldız, Abdulmetin Yıldız ile Adnan Gülsüm Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.
Yatırım teşvikleri konusunda OSB Müdürü Mete Emir’den bilgi alan firma yetkilileri, daha sonra Vali Pehlivan tarafından kabul edildi. Vali Pehlivan, firma yetkililerine “Bayburt Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapmanın tam zamanı. Hükümetimizin sağladığı teşviklerden de yararlanarak inşallah yatırımınızı gerçekleştirdiğinizde hem kendi ekonominize, hem istihdam sağlayacağınız kişilere, hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış olacaksınız. Hayır ve başarılar diliyorum.” dedi.
Teşvik Belgesi için müracaatta bulunacak olan firma, sürecin olumlu sonuçlanması halinde başta dış cephe ve yük asansörleri imalatı olmak üzere hareketli iskele platformları ve paraşüt fren imalatı gibi çeşitli üretim alanlarını kapsayan tesisler kurmayı planlıyor. Projenin hayata geçmesi halinde en az 30 kişilik ilave istihdam öngörülüyor.

OSB’de yatırım yapacak firma temsilcileri Vali Pehlivan’ı ziyaret etti

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