DİYARBAKIR (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, "Türkiye'nin her yerinde organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların nitelikli personel bulmakta sorunu var. YÖK ile mütemadiyen iş birliği içerisindeyiz. Bakanlığımızın 300 OSB'ye teknik düzeyde lise veya kolejler açmak üzere çalışması var." dedi. Diyarbakır'da Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunca (OSBÜK) "Güneydoğu Anadolu Bölge İstişare Toplantısı" düzenlendi. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'taki 27 organize sanayi bölgesinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Çelik, insanların huzuruna, refahına, kalkınmasına ve gelişmesine daha fazla destek olmanın arayışı içerisinde olduklarını söyledi. Sanayi üretiminin bir ülke için olmazsa olmazlardan olduğuna işaret eden Çelik, şu anda odak sektörler üzerinde durduklarını, daha fazla para getirecek üretim faaliyetlerini aradıklarını kaydetti.

Organize sanayi bölgelerinin her türlü sorunuyla ilgilendiklerine dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu: "Bakanlık olarak ana görevimiz, bir sanayici 'Benim yatırım yerine ihtiyacım var' dediğinde ona yatırım yerini temin etmektir. Biz bugün yeni şeyler yapmak, sanayicimizin ihtiyaçlarını görmek ve ne ihtiyacı varsa onu kökünden çözmek için varız. Burada bulunuşumuzun sebebi birbirimize bir şeyler söylemek değil, ne sorunumuz varsa onları çözmek ve insanlara, ülkeye ne kadar fayda sağlanacaksa bunu sağlamaya çalışmaktır." İstihdam ve nitelikli elemanla ilgili çok fazla sorun olduğunu duyduklarını dile getiren Çelik, "Türkiye'nin her yerinde organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların nitelikli personel bulmakta sorunu var. Nitelikli eleman bulmakta zorlanıyoruz. Gideceğimiz yol biraz da eğitime bağlı. O yüzden Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile mütemadiyen iş birliği içerisindeyiz. Bakanlığımızın 300 OSB'ye teknik düzeyde lise veya kolejler açmak üzere çalışması var." ifadelerini kullandı.

- "Yerli olmazsak yabancıdan talep etme durumunda kalırız" Gelecekte 4'üncü sanayi devriminin olacağını ifade eden Çelik, artık emekten çok bilgiye dayalı bir üretime doğru yürüdüklerini aktardı. "Yerli olmazsak yabancıdan talep etme durumunda kalırız. Geçmişte bunlar yaşanmış. Yaptığımız araçları bize kötülemişler. Biz, kendi malımızı değil de başkasının malını alır hale gelmişiz. Son zamanlarda çıkarttığımız bir kanun var. Özellikle kamu için söylüyorum, yerli üretim yüzde 15 pahalı dahi olsa mutlaka yerli üretimi tercih edin." diyen Çelik, çünkü yerli üretimin tercih edilmesi halinde istihdama ve ülkeye de katkı sunulmuş olunacağını vurguladı. - "Geleceği hazırlamak bizlere düşüyor" Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye'nin büyük geleceğe doğru emin ve kararlı adımlarla yürüdüğünü söyledi. Türkiye'nin büyümede rekor kıran bir ülke olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu: "Türkiye'nin kalkınma perspektifi özel sektör ağırlıklı ve özel sektör temellidir. Devlet olarak bizler, altyapıyı sağlamaktan, yatırım ortamını iyileştirmeye kadar temel bütün verileri hem sağlamak, hem sunmak ya da beklentiler ve güncel gelişmeler karşısında uyarlamak ve rekabete açık bir perspektifi değiştirmek durumundayız. Hiçbir kural, kişi ve toplum yararını kısıtlayan bir sonuca bizi götüremez. Temel hedef, iddiamızı üretimde istikrarlı bir şekilde her gelecek güne artırarak taşımak ve başarıya ulaştırmaktır."

Sanayicinin küresel rekabeti en çok hisseden ve bu anlamda her an bunu düşünerek üreten kesim olduğunu belirten Güzeloğlu, açık piyasa, açık toplum ve buna bağlı üretimin bunu zorunlu kıldığını dile getirdi. Güzeloğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle toplumun önünü ve girişimcinin beklentisini karşılayacak bir döneme geçildiğini aktararak, "Bu büyük devletin ve milletin önünü açmak, her alanda iddiasını sürdürülebilir kılmak ve sahip olduğu zenginlikleri daha öteye taşımak zorunda ve sorumluluğundayız." ifadelerini kullandı. Bürokrasinin azaltılarak, girişimcinin önünü açılması, yatırım ve üretim ikliminin çoğaltılması gerektiğine işaret eden Güzeloğlu, şunları kaydetti: "Sadece Diyarbakır'da 2023 hedeflemesi, Silvan Projesi başta olmak üzere Diyarbakır'ı dünya çapında bir bitkisel ve tarımsal üretim merkezi haline getiriyor. 235 bin hektar su ile buluşuyor, birinci sınıf tarım alanları, modern tarımın her türlü bitkisel ve hayvansal üretime açık muazzam enerji ve üretim sunmaya başlıyor. Şimdiden geleceği hazırlamak bizlere düşüyor. Mevcut organize sanayi bölgesinin genişlemesi, ikinci organize sanayi bölgesinin altyapısıyla birlikte hemen hayata geçirilmesi, buna bağlı olarak ihtisas organize sanayi bölgelerinin ve lojistik, merkez ve alt yapılarının planlanması, bununla birlikte tüm boyutlarıyla bu büyük geleceğin kucaklanması ve karşılanması..."

- "Huzurun olduğu yerde zaten ticaret de üretim de zenginlik de vardır" OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü de Türkiye'nin küresel ekonomiye eklemlenmiş, dünya ile birlikte düşünen, sanayide rekabet gücünü artırmak için sürekli çalışan bir ülke haline geldiğini söyledi. 9 ildeki 27 organize sanayi bölgelerinden 18'inin üretimde olduğunu belirten Kütükçü, faal olanlarda 2 bin 285 firmanın üretim yaptığını, 180 binin üzerinde insana doğrudan istihdam sağlandığını aktardı. Kütükçü, şöyle devam etti: "Özellikle bu bölgemizde OSB'lerimizin doluluk oranları çok düşük. Tabi doluluğun artması için yatırım lazım. Devletimiz zaten bu bölgeye yatırım çekmek için her türlü desteği veriyor, 'Yeter ki yatırım yapın, biz yanınızdayız.' diyor. Peki başka ne lazım? Daha fazla huzur, daha fazla güven lazım. Yatırımcı en çok huzuru ve güveni sever arkadaşlar. Çünkü huzurun olduğu yerde zaten ticaret de üretim de zenginlik de vardır. Devletimizin bu huzuru sürekli kılmak için yaptığı çalışmaları, bu bölgenin insanları, kanaat önderleri olarak sizler, benden çok daha iyi biliyorsunuz."