Oscar adayları açıklandı! İşte tüm kategorilerde 2018 Oscar Adayları! Oscar 2018 ödül töreni ne zaman?

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 11:14 |5 saat önce

En prestijli film ödüllerinden biri olan Oscar ödülleri her sene tüm dünyadan milyonlarca sinemaseverin ilgisini çekiyor. Kırmızı halısından ödül konuşmalarına, bahislerden skandallarına kadar Oscar ödülleri sinema dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Merakla beklenen 2018 Oscar adayları belli oldu. İşte en iyi fimden, en iyi aktriste kadar tüm dallarda Oscar ödüllerinin adayları...

Sinema dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan Oscar için 2018 adayları açıklandı. Her sene hangi filmlerin hangi dallarda Oscar'a aday olacağı merakla bekleniyor. Oscar 2018 adaylarının açıklanması ile şimdiden aday filmler üzerinden kim kazanacak tahminleri yürütülmeye başlandı. Peki 2018 Oscar ödül töreni ne zaman yapılacak ve Oscar adayları hangi filmler oldu. 2018 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN? Bu yıl Oscar ödül töreni 4 Mart gecesi yapılacak. Ödül törenini Jimmy Kimmel sunacak ve tören dünyanın pek çok ülkesinde canlı yayımlanacak. 4 Mart'a kadar Oscar ödüllerini kimin kazanacağı üzerinden tahminler yapılacak hatta adaylar üzerinden bahisler oynanacak. İşte kategori kategori Oscar 2018 adayları... OSCAR 2018 ADAYLARI EN İYİ FİLM "Call Me by Your Name" "Darkest Hour" "Dunkirk" "Get Out" "Lady Bird" "Phantom Thread" "The Post" "The Shape of Water" "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" EN İYİ AKTRİST Sally Hawkins, "The Shape of Water" Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Margot Robbie, "I, Tonya"

Saoirse Ronan, "Lady Bird" Meryl Streep, "The Post" EN İYİ AKTÖR Timothée Chalamet, "Call Me By Your Name" Daniel Day-Lewis, "Phantom Thread" Daniel Kaluuya, "Get Out" Gary Oldman, "Darkest Hour" Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq." EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU Mary J. Blige, "Mudbound" Allison Janney, "I, Tonya" Lesley Manville, "Phantom Thread" Laurie Metcalf, "Lady Bird" Octavia Spencer, "The Shape of Water" EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU Willem Dafoe, "The Florida Project" Woody Harrelson, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Richard Jenkins, "The Shape of Water" Christopher Plummer, "All the Money in the World" Sam Rockwell, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" EN İYİ YÖNETMEN Christopher Nolan, "Dunkirk" Jordan Peele, "Get Out" Greta Gerwig, "Lady Bird" Paul Thomas Anderson "Phantom Thread" Guillermo del Toro, "The Shape of Water" EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM "A Fantastic Woman" "The Insult" "Loveless" "On Body and Soul" "The Square" EN İYİ KISA BELGESEL "Edith + Eddie" "Heaven is a Traffic Jam on the 405"

"Heroin(e)" "Knife Skills" "Traffic Stop" EN İYİ BELGESEL "Abacus: Small Enough to Jail" "Faces Places" "Icarus" "Last Men in Aleppo" "Strong Island" EN İYİ ORJİNAL ŞARKI "Mighty River," "Mudbound" "Mystery of Love," "Call Me by Your Name" "Remember Me," "Coco" "Stand Up For Something," "Marshall" "This is Me," "Greatest Showman" EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK "Dunkirk" "Phantom Thread" "The Shape of Water" "Star Wars: The Last Jedi" "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" EN İYİ ANİMASYON FİLMİ "The Boss Baby" "The Breadwinner" "Coco" "Ferdinand" "Loving Vincent" EN İYİ UYARLAMA SENARYO "Call Me by Your Name" "The Disaster Artist" "Logan" "Molly's Game" "Mudbound" EN İYİ ORİJİNAL SENARYO "The Big Sick" "Get Out" "Lady Bird" "The Shape of Water" "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" EN İYİ PRODÜKSÜYON "Beauty and the Beast" "Blade Runner 2049" "Darkest Hour" "Dunkirk" "The Shape of Water" EN İYİ SİNEMATOGRAFİ "Blade Runner 2049" "Darkest Hour" "Dunkirk" "Mudbound" "The Shape of Water" EN İYİ KOSTÜM TASARIMI "Beauty and the Beast" "Darkest Hour"

"Phantom Thread" "The Shape of Water" "Victoria and Abdul" EN İYİ SES KURGUSU "Baby Driver" "Blade Runner 2049" "Dunkirk" "The Shape of Water" "Star Wars: The Last Jedi" EN İYİ SES TASARIMI "Baby Driver" "Blade Runner 2049" "Dunkirk" "The Shape of Water" "Star Wars: The Last Jedi" EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ "Dear Basketball" "Garden Party" "Lou" "Negative Space" "Revolting Rhymes" EN İYİ KISA FİLM "DeKalb Elementary" "The Eleven O'Clock" "My Nephew Emmett" "The Silent Child" "Watu Wote/All of Us" EN İYİ GÖRSEL EFEKTLER "Blade Runner 2049" "Guardians of the Galaxy Vol. 2" "Kong: Skull Island" "Star Wars: The Last Jedi" "War for the Planet of the Apes" EN İYİ KURGU "Baby Driver" "Dunkirk" "I, Tonya" "The Shape of Water" "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" EN İY KOSTÜM VE SAÇ TASARIMI "Darkest Hour" "Victoria and Abdul" "Wonder" OSCAR ÖDÜLLERİNİN TARİHİ Akademi Ödülleri, bilinen adıyla Oscar, dünyada en bilinen film ödülüdür. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından 1929'da Los Angeles'da verilmeye başlandı. Törenler yılda bir kez ve çoğunlukla Şubat ayında yapılır.

Ödülün orijinal ismi Academy Award of Merit idi. Ödüle neden Oscar dendiğini tam bilinmemekle birlikte hakkında pek çok söylenti vardır. Bir söylentiye göre Bette Davis'in heykelciği ilk kocası Harmon Oscar Nelson ile özdeşleştirmesi sonucunda, başka bir söylentiye göre ise Akademi'nin kütüphanesinde görevli Margaret Herrick'in heykelciği amcası Oscar'a benzetmesi ile ödülün adı Oscar olarak kaldı. Akademi, Oscar ismini 1939 yılına kadar resmi olarak kullanmamıştır. Oscar ödül heykelciğini Metro Goldwyn Mayer'in sanat yönetmeni Cedric Gibbons tasarladı. Cedric Gibbons, o anda beş parçalı bir film makarası üstünde elinde kılıcıyla dikilen bir şövalye taslağını çizdi. Bu film makarasının beş halkası oyuncular, film yazarları, yönetmenler, yapımcılar ve teknisyenleri temsil eder. George Stanley heykeli son haline getirdi. Heykelcik 34 santim yüksekliğinde, 3,85 kilo ağırlığında ve 24 ayar altınla kaplıdır. Oscar heykelciğini kazananlar bu ödülü satamazlar. Eğer ödülden kurtulmak istiyorlarsa ancak Akademi'ye 1 dolar karşılığında satabilirler.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİNİN REKORLARI Film rekorları Sadece üç film Big Five olarak adlandırılan En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Aktör, En İyi Aktris ve En İyi Özgün / Uyarlama Senaryo ödüllerinin hepsini birden kazandı. Bu filmler; It Happened One Night (1934), One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) ve The Silence of the Lambs (1991). Üç film 11 oscar heykelciği birden almayı başardı. Bunlar; Ben-Hur (1959), Titanic (1997) ve The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) aday gösterildiği tüm dallarda ödül almayı başardı. All About Eve (1950), Titanic (1997) ve La La Land (2016) 14 adaylık ile en çok aday gösterilmiş filmler. Titanic 11 ödül alırken, All About Eve 6 ödüle layık görüldü. The Turning Point (1977) ve The Color Purple (1985) filmleri 11 dalda, True Grit (2010), Gangs of New York (2002) ve American Hustle (2013) filmi 10 dalda ödüle aday gösterilmelerine rağmen hiç ödül kazanamadı. Grand Hotel (1932) diğer dalların hiçbirine aday gösterilmemiş ancak En İyi Film Oscarı'nı almış tek filmdir.

En İyi Film Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiş animasyon filmler; Beauty and the Beast (1991), Up (2009) ve Toy Story 3 (2010). Oyunculuk dallarında verilen En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerinin hepsini birden almayı başaran film olmamıştır. Sadece iki film bu rekora çok yaklaşmıştır. Bunlar oyunculuk dallarındaki dört oscar'ın üçünü kazanmayı başaran A Streetcar Named Desire (1951) ve Network (1976). 1939 yılında ,La Grande illusion (Harp Esirleri) yabancı dilde çevrilmiş olmasına rağmen (Fransızca),"En iyi yabancı film" dalında değil de "En iyi film" dalında aday gösterilmiş ilk filmdir,ve çok az film bu şekilde aday gösterilmiştir. Son Gerçek (They Shoot Horses, Don't They?)(1969) filminin şöyle bir Akademi Ödülü rekoru vardır;En fazla sayıda dalda Akademi ödülüne aday gösterildiği halde (9 dalda aday gösterilmişti) En İyi Film Akademi Ödülüne aday gösterilmeyen tek film budur. 1970 yılında sadece En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazanabilmişti.

Roma Tatili (Roman Holiday) filmi için verilmiş 1953 En İyi Uyarlama Senaryo ödülünden şu anda 2 adet vardır. "Amerikan aleyhtarı aktiviteleri soruşturma komisyonu" (HUAC)'nun Komünist sempatizanı oldukları gerekçesi ile kara listeye aldığı yüzlerce ABD'li sanatçı arasında, aralarında Edward Dmytryk (yönetmen) ve Dalton Trumbo (senarist)'nun da bulunduğu ve ilk kez 1947 yılında soruşturmaya uğrayan ilk 10 sanatçıya Hollywood 10'luları adı verilmişti.Kara listedekiler özellikle Hollywood'da iş bulamıyorlardı. Bazıları yurt dışına giderken bazıları da takma isimlerle iş yapmak zorunda kalmışlardı. Dalton Trumbo da "Roma Tatili"nin senaryosunu yazmış olmasına rağmen ismini kullanamadığı için senaryoya verilen Oscar ödülü senaryonun yazılmasında yardımı olan, Trumbo'nun arkadaşı Ian McLellan Hunter'a gitmişti. Yıllar sonra Akademi yanlıştan dönerek Trumbo'nun itibarını iade etti, ödülü Hunter'dan geri aldı ve ölümünden 16 yıl sonra 1993 yılında törenle Dalton Trumbo'nun eşine verdi. Bu arada Hunter'ın oğlu babasının ödülünü geri vermek istemediği için Trumbo'nun eşine ikinci bir Oscar verildi. Yani şu anda 1953 yılı En İyi Senaryo Akademi Ödülü'nden iki adet mevcuttur.

1973 yapımı Belalılar (The Sting) En İyi Film Akademi Ödülü'nü aldığında yapımcılarından biri olan Julia Phillips "en iyi film" dalında Oscar alan ilk kadın yapımcı unvanını da almış oldu. 2011 yapımı The Artist, En İyi Film Akademi Ödülü kazanan son siyah-beyaz film olmuştur. Ondan önce en son bu ödülü alan renksiz film Billy Wilder'ın yönettiği 1960 yapımı Garsoniyer (The Apartment) filmidir. 1993 yapımı Schindler'in Listesi de bu ödülü almıştır, fakat bu filmde çok kısa da olsa renklendirilmiş bölümler vardır. 1966 yapımı Kim Korkar Hain Kurttan? (film)(Who's Afraid of Virginia Woolf?) tüm ana karakterlerinin ve sanatsal kadrosunun topluca Oscar'a aday gösterildiği tek film olma gibi bir rekora sahiptir. Aday gösterildiği Akademi ödüllerinden 5 tanesini kazanmıştır. Midnight Cowboy (Geceyarısı Kovboyu) "En İyi Film Akademi Ödülü" alan ilk ve tek "X-Rated" film olma unvanına sahiptir. Film 1969'da gösterime sunulduğunda o zamanki değerlendirme sistemine göre X-Rated kategorisine sokulmuştu. Ancak o zamanlar henüz pornografik filmler ortalarda yoktu ve "X-Rated" o devirde '17 yaşından küçükler seyredemez' anlamını taşıyordu. Sonradan "X-Rated" etiketi pornografik filmlerde yaygın olarak kullanılmaya başlayınca, "Geceyarısı Kovboyu"'nu birçok sinema göstermeyi reddetti, gazeteler reklamını almadılar. Bunun üzerine 1971 yılında film "R" kategorisine çıkartıldı, yani 16 yaş altındaki çocuklar ebeveynleri nezaretinde filme gidebileceklerdi. Film bu derecelendirme değişikliğinden önce Oscar ödülünü almış olduğu için, Midnight Cowboy "En İyi Film Akademi Ödülü" alan ilk ve tek "X-Rated" film olma unvanına da kavuştu.

Brezilya - ABD ortak yapımı Hector Babenco filmi Örümcek Kadının Öpücüğü, 1986'da En İyi Film Akademi Ödülü'ne de aday gösterilmişti. Böylelikle bu ödüle aday gösterilen ilk 'bağımsız' film olma unvanını da kazanmış oldu. 7 Mart 2010'da Kathryn Bigelow The Hurt Locker filmiyle En İyi Yönetmen Akademi Ödülü'nü kazandı. Böylece Oscar tarihinde ilk kez bir kadın yönetmen bu ödülü kazanmış oldu. Oyuncu rekorları Katharine Hepburn Oscar Ödülerinde en fazla ödül kazanan oyuncu oldu. Morning Glory (1932/33), Guess Who's Coming To Dinner (1967), The Lion in Winter (1968), ve On Golden Pond (1981) filmlerindeki rolleri ile 4 kez En İyi Aktris ödülü kazandı. Ayrıca 12 adaylık ile Meryl Streep'ten sonra en çok adaylık alan ikinci kadın oyuncudur. Daniel Day-Lewis, yalnızca En İyi Erkek Oyuncu dalında üç kez (My Left Foot, There Will Be Blood ve Lincoln filmleriyle) ödülün sahibi olarak, kategorinin en çok kazanan ismi oldu. Jack Nicolson (2 kez Erkek Oyuncu, 1 kez Yardımcı Erkek Oyuncu) ve Walter Brennan (3 kez Yardımcı Erkek Oyuncu) ile birlikte en çok ödül kazanan erkek oyuncudur.

Meryl Streep ödüle en fazla aday gösterilen isim oldu. 20 kez aday gösterilmekle beraber 3 kere ödülü almayı başardı. En İyi Yardımcı Aktris ödülünü Kramer vs. Kramer (1979) ile ve En İyi Aktris ödülünü Sophie's Choice (1982) ve The Iron Lady (2011) filmlerindeki rolleri ile kazandı. Jennifer Lawrence, 23 yaşındayken üç defa Oscar'a aday gösterilmiş en genç kişidir. Lawrence aynı zamanda En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan en genç ikinci oyuncudur. Peter O'Toole 8 kez En İyi Aktör ödülüne aday gösterilmesine rağmen ödülü hiç kazanamadı. Jessica Tandy 80 yaşındayken oynadığı Driving Miss Daisy (1989) filmindeki rolü ile En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü aldı. 2012'ye gelinceye kadar bir Oscar ödülü almış 'en yaşlı' kişi unvanını taşıdı. 2012 yılında Christopher Plummer 82 yaşındayken rol aldığı Beginners filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü alınca 'en yaşlı' Oscar ödülü sahibi unvanı da ona geçmiş oldu. Jodie Foster, The Accused ve The Silence of the Lambs filmleriyle kazandığı En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı ile 2 ödül alma başarısını gösteren en genç kişi unvanının sahibidir. (İlk ödülünü 26 yaşında, ikinci ödülünü ise 29 yaşındayken kazandı.)

Gloria Stuart ödüle en yaşlı aday gösterilen isimdir. 87 yaşında iken Titanic (1997) filmindeki rolü ile En İyi Yardımcı Aktris ödülüne aday gösterildi. Justin Henry 8 yaşında iken Kramer vs. Kramer (1979) filmiyle aday gösterildiği En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü ile birlikte Oscar tarihindeki en genç ödüle aday olan isim oldu. The Silence of the Lambs (1991) filminde Hannibal Lecter karakterini canlandıran Anthony Hopkins 16-17 dk. kadar ekranda görünmesine rağmen En İyi Aktör ödülünü almayı başardı. Beatrice Straight, Network (1976) filmindeki 5 dk. 40 saniyelik performansı ile Oscar kazanan en kısa role sahip kişidir. Straight bu filmdeki rolü ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü almayı başardı. James Dean ölümünden sonra iki kere Oscar'a aday gösterilen tek insan. Dean 1955 yılında öldükten sonra 1956'da East of Eden (1955) filmiyle ve 1957'de tekrar Giant (1956) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülüne aday gösterildi. Oscar tarihinde aynı yılda hem başrol ve hem de yardımcı rol kategorilerinin ikisine birden aday olma başarısını gösteren 11 oyuncu vardır. Bunu başarabilen oyuncular; Fay Bainter, Teresa Wright, Barry Fitzgerald (aynı filmdeki aynı rolleri ile) Sigourney Weaver, Jessica Lange, Al Pacino, Emma Thompson, Holly Hunter, Julianne Moore, Jamie Foxx ve Cate Blanchett'dir.

Sadece beş oyuncu Sophia Loren, Roberto Benigni, Robert De Niro, Benicio del Toro ve Marion Cotillard İngilizce konuşmadıkları filmleri ile Oscar kazanmayı başarmıştır. Loren, Benigni ve DeNiro İtalyanca, del Toro İspanyolca ve Cotillard Fransızca oynayarak Oscar almıştır. Christoph Waltz, Soysuzlar Çetesi filminde İngilizce dahil 4 ayrı dil konuşarak Oscar kazanmış tek kişidir.Filmde İngilizceyle birlikte Fransızca,Almanca ve İtalyanca konuşmuştur. John Mills'e , İrlandalı Kız (Ryan's Daughter) filminde oynadığı köyün sağır-dilsiz delisi 'Michael' rolü için 1971 'de En iyi Yardımcı erkek oyuncu ödülü verilmişti.Filmde rolü gereği tek kelime konuşmayan John Mills , ödülünü alırken konuşma yapmayıp bir reverans'la yetinmişti.Bu da Oscar ödüllerindeki en kısa kabul konuşması olarak rekor kitabına geçmiştir. Ölüm Tarlaları (The Killing Fields) filminin başrol oyuncusu Haing S. Ngor, Dith Pran'ı canlandırdığı rolüyle 1984'te En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü aldığı zaman, aktör olarak Oscar ödülü alan ilk Güneydoğu Asya'lı ve Budist oyuncu unvanını da almış oldu.

Emil Jannings, 1929 yılında, o yıl ilk kez verilen En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü aldığı zaman Amerikalı olmadığı halde (İsviçre doğumlu bir Almandı) Oscar alan ilk oyuncu unvanını da kazanmış oldu. Jannins bu Oscar'ı The Last Command (1928) ve The Way of All Flesh (1927) filmleriyle aldı, o tarihlerde oyunculara birkaç filmindeki performansı için tek Oscar verilebiliyordu. Heath Ledger Dark Knight'ın çekimleri bittikten bir ay sonra hayatını kaybetti.Bu filmde canlandırdığı joker rolünden dolayı ölümünden bir yıl sonra 81.akademi ödül töreninde en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında oscar verildi. Onun adına ödülü ailesi aldı. Aynı şekilde 1977'de Peter Finch öldüğünde Network adlı filmi çekimi bitmiş ve aktör promosyson için tur yapmaya hazırlanmakta idi. Bu filmi için Peter Finch'e ölümünden sonra En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü Oscar'ı verildi ve dul karısı Eletha Finch Oscar töreninde bu ödül heykelini aldı. Akademi ödülünü alan ilk Hispanik aktör José Ferrer olmuştur. Walt Disney hayatı boyunca bütün dallarda toplam 22 tane Oscar Ödülü kazanarak en çok Oscar kazanan insan olma unvanına sahiptir.