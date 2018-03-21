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OSD'nin 44. Olağan Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:23 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: - "Türkiye ekonomisi açısından 2018, sıçramanın devam edeceği bir yıl olacak" - "Önümüzdeki hafta, 2017 yılına ait büyüme rakamları açıklanacak. Ben 2017 yılı için yüzde 7,5 gibi bir büyüme bekliyorum" - "Otomotiv sanayisi sektör ciromuzu 2 katına çıkarmak için biz üzerimize düşen ne varsa yapacağız, yapmaya hazırız" - "Arazi mi istiyorsunuz, üretim yeri mi istiyorsunuz, ilave teşvikler mi istiyorsunuz, veya sermaye mi istiyorsunuz. Bunun için devletten, hükümetten ne beklediğinizi bize açıkça söyleyin" - "(Yerli otomobil) CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye ekonomisi açısından 2018’in sıçramanın devam edeceği bir yıl olacağını belirterek, "Önümüzdeki hafta, 2017 yılına ait büyüme rakamları açıklanacak. Ben 2017 yılı için yüzde 7,5 gibi bir büyüme bekliyorum." dedi.

Bakan Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 44. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, otomotiv sektörü için son derece olumlu gelişmelere şahitlik ettiklerini dile getirdi. Otomotiv ihracatının 2017 yılını rekor bir rakamla kapatarak yaklaşık 29 milyar dolarlık ihracata imza attığını dile getiren Özlü, sektörün bütün üyelerini ve firmalarını bu önemli başarıdan dolayı tebrik etti.

Türk otomotiv sektörünün sanayileşmenin en temel dayanaklarından biri olduğunu belirten Özlü, “Yan sanayisi ile birlikte birçok sektör otomotivden güç almakta, otomotivin yörüngesinde hayat bulmaktadır.” diye konuştu.

Otomotiv sanayisinin demir-çelik, hafif metaller, petro-kimya, lastik, plastik gibi temel sanayi dallarının başlıca ürün alıcısı olduğunu anlatan Özlü, “Otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeler bu sektörleri de teknolojik gelişmeye zorluyor. Dolayısıyla otomotiv sektörü sadece ihracatımızın lokomotifi değil, teknolojinin de lokomotifidir. Bu nedenle sektördeki değişimler, ekonominin tümünü yakından ilgilendiriyor.” ifadelerini kullandı.

- "18 saniyede bir araç üretmek büyük başarı"

Faruk Özlü, Türkiye’nin artık otomobil üretimi ve ihracatında acemi bir ülke olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Otomobilde acemi değiliz, tam aksine ustayız. Bu cümleyi boş yere söylemiyorum. 2017 yılında 2016’ya göre yüzde 20 artışla 1 milyon 143 bin adet otomobil ürettik. 18 saniyede bir araç üretmek büyük bir başarıdır. Ürettiğimiz otomobillerin yüzde 80’ini de ihraç ediyoruz. Bunlar övünülecek rakamlar. Bunlar 50 yılı aşkın otomobil tecrübemiz sonucu ortaya çıkan rakamlardır. Daha önceleri sadece iç pazara yönelik araç üretilirken, şimdi ihracata yönelik araç üretiyoruz. Bu yapısal değişimin sonucu olarak hem ana hem yan sanayimizde küresel ölçekte rekabet gücü olan bir Türk otomotiv sanayi ortaya çıkmıştır.”

Özlü, otomotiv sanayisinin sadece ihracatın değil teknolojinin de lideri konumunda olduğunu belirtti.

Halihazırda yan sanayisi ile birlikte 124 adet otomotiv Ar-Ge ve tasarım merkezinin bulunduğu bilgisini veren Özlü, “Ar-Ge ve tasarımın en yoğun biçimde hayat bulduğu sektörlerin başında otomotiv geliyor. Hangi sektörde olursak olalım, Ar-Ge’den ve tasarımdan kaçamayız. Biz, sadece otomotivde değil, sanayimizin her sektörünün Ar-Ge, inovasyon ve tasarımla büyümesini istiyoruz. Çünkü, yoğun küresel rekabet ortamında Ar-Ge ve tasarımla mesafe alabiliriz. Bu nedenle başta otomotiv yan sanayisi olmak üzere, bütün sanayi sektörlerimizden Ar-Ge’yi baş tacı yapmalarını bekliyoruz. Ar-Ge ve tasarıma yapılan yatırımın, külfet değil nimet olduğunu, bütün firmalarımızın bilmesini istiyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

- “2017 yılı için yüzde 7,5 gibi bir büyüme bekliyorum”

Türkiye ekonomisi açısından 2018’in sıçramanın devam edeceği bir yıl olacağını belirten Özlü, “Önümüzdeki hafta, 2017 yılına ait büyüme rakamları açıklanacak. Ben burada kişisel tahminimi paylaşmak istiyorum. Ben 2017 yılı için yüzde 7,5 gibi bir büyüme bekliyorum. Bu büyümenin sanayi odaklı bir büyüme olduğunu, Türkiye’nin sanayinin gücüyle büyüdüğünü ifade etmek isterim.” dedi.

Bakan Özlü, son bir yılda Türkiye’de sanayi üretiminin yüzde 12,8 artış gösterdiğini ifade ederek, “Yüksek sanayi performansımız, 2018 yılında da artarak devam edecektir. Sanayinin gücüyle büyümek demek, ayakları yere basan, gerçekçi, organik ve sürdürülebilir bir ekonomi demektir. Hükümetimiz ve bakanlığımız üretim ve yatırım teşvikleriyle, sanayimizi desteklemeye devam edecektir.” görüşlerini aktardı.

- “Otomotiv sanayisi sektör ciromuzun 2 katına çıkarılmasını arzu ediyoruz.”

Türk sanayisinin dinamolarından biri olan otomotiv sektöründen beklentilerinin büyük olduğunu aktaran Özlü, şunları kaydetti:

“Sizlerin sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini karşılamak için elimizdeki bütün imkanları kullanmaya hazırız. OSD’nin eski başkanı Kudret Bey başarılı hizmetlerde bulundu, kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni Başkan Haydar Yenigün’den de beklentilerimiz olacak. Otomotiv sanayisi sektör ciromuzun 2 katına çıkarılmasını arzu ediyoruz. Yeni başkanımızın da özellikle bu yönde çalışmalar yapmasını, yeni raporlar ve fikirlerle ortaya çıkmasını bekliyoruz. Yani otomotiv sanayisi sektörümüzün cirosunun 2 katına çıkarılması için biz neler yapmalıyız ki siz Ford Otosan’ın yanına bir Ford Otosan daha koyun, Hyundai Assan’ın yanına bir Hyundai Assan daha koyun, Tofaş’ın yanına bir Tofaş daha koyun. Bunun için devletten, hükümetten ne beklediğinizi bize açıkça söyleyin.

Mesela, Maliye Bakanımızın başkanlığında Ekonomi Bakanımız ve benim katıldığım bir toplantı yaptık ve orada birçok sorun çözüldü. Yine benzeri toplantılar yapmaya hazırız. Sizden de otomotiv sanayi sektör cirosunu nasıl 2’ye katlayabileceğimize ilişkin devletin neler yapması gerektiği konusunda görüşler, öneriler, talepler bekliyoruz. Yani arazi mi istiyorsunuz, üretim yeri mi istiyorsunuz, ilave teşvikler mi istiyorsunuz, veya sermaye mi istiyorsunuz. Ne istiyorsanız bunları bize söyleyin. Biz bunları çalışacağız. Otomotiv sanayisi sektör ciromuzu 2 katına çıkarmak için biz üzerimize düşen ne varsa yapacağız, yapmaya hazırız.”

- "Yerli otomobilde CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, OSD’nin 44. Olağan Genel Kurulu'nun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Özlü, yerli otomobilde gelinen son noktaya ilişkin, "Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere. Bir CEO ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Özlü, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sanayi üretim endeksi hesaplamalarında değişiklik yapmasının nedeninin sorulması üzerine, "Onu TÜİK’e sorsanız daha iyi. TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarına uygunlaştırıyor. Hesaplama yöntemlerimiz Avrupa Birliği standartlarında olacak." ifadelerini kullandı.

Faruk Özlü, 2018 yılı büyüme tahminine ilişkin soruyu ise “2018’de büyüme devam edecek. Orta Vadeli Plan'da bir büyüme hedefimiz var. Ama 2018 için bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz." şeklinde yanıtladı.

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