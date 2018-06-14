Osman Aşkın Bak'tan bayram mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'Millet olarak hep birlikte idrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayının sonunda mukaddes Ramazan Bayramı'na da beraberce erişmiş bulunuyoruz. Rahmet, merhamet, şefkat ve inançla dolu bir ayı taçlandıran, sevgi ve neşe kaynağı, kutlu bayramımızın bütün milletimiz adına güzelliklere vesile olmasını yüce Allah’tan dilerim. Bakanlığımızın kurulduğu günden beri bilim, kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle ulaştığı gençlerimiz, medeniyetlerin el sıkışmasını sağlamakta lokomotif güç olacaktır. Bunun için evvela kendi ecdadlarını, tarihlerini, medeniyetlerini iyi okumaları, tanımaları lazımdır. Bizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için ihtiyacımız olan; gözümüzü kutlu geleceğe, gönlümüzü şanlı mazimize kilitleyerek yapacağımız bir gelecek yürüyüşüdür. İnanıyoruz ki, bu milletin evlatları kendi kültürlerini oluşturan temel taşları iyi öğrenirse, sonra gönüllü bir elçi gibi bu kıymetli yadigârları küresel arenada tanıtma, anlatma fırsatı bulacaklardır. Bayramlarımız da kültür ve değerlerimizin gönül coğrafyamızı yeşerten, bir takvim yaprağı arasında unutulmayacak kadar kıymetli ve mühim temel taşlarıdır. Bayramlarımızın vesile olduğu ziyaretleşme, hediyeleşme ve sıla-i rahim gibi gelenekler bu topraklarda bin yıldır kardeşliğin pekişmesine, küslüklerin sona ermesine ve beraberliğimizin devamına vesile olmaktadır. Bu bayramın da nice güzelliklerin yaşandığı, kavuşmanın, buluşmanın, birlik ve beraberliğin hakiki anlamda karşılık bulduğu bir bayram olmasını tüm kalbimle temenni ediyor; aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramlarını gönülden kutluyorum.''

