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Osman Baydemir gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 10:59 | Son Güncelleme 4 saat önce

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, partisinin programları kapsamında geldiği İzmir’de, hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle dün gece gözaltına alındı. Polislerle birlikte SGK misafirhanesinde tutulan Baydemir’in adliyeye götürülerek SEGBİS yoluyla ifadesinin alınacağı ifade edildi.

Osman Baydemir gözaltına alındı

Baydemir, partisinin bir programı kapsamında dün İzmir’e gelirken kalacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Misafirhanesi’ne gitmek istedi. Polisler tarafından durdurulan Baydemir’e, hakkında açılan bir dosya kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle kendisi için yakalama kararı bulunduğu iletildi.

Polislerle birlikte SGK misafirhanesinde tutulan Osman Baydemir’in Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararı üzerine gözaltına alındığı bu sabah adliyeye götürülerek SEGBİS yoluyla ifadesinin alınacağı ifade edildi.

Baydemir’in 27 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen protesto yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle ’Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan hakkında dava açıldığı bu nedenle ifadesinin alınacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Osman Baydemir HDP

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
iradesi İRADEMİZDİR korkmuyoruz KORKMAYACAĞIZ
bakın uyarıyorum,iç işleri bakanlıgını goreve cagırıyorum,hdp pkk ya desdegini açıkca belirtiyor,ve pkk sız sayı ocalansız cozum olmaz diyor,bu hdp nin teror eylemlerini onaylamak aba altında sopa gostermektir,kim hdp ile sahtutarsa medyada demecini verirse teror sucu işler .kim hdp yi agzına alırsa suc işler,bunca sehit gelecek,bunca teror eylemi olacak ,chp,sadet partisi iyi parti hdp ile hayır blogu olusturacak,bu vatan ihanettir,hdp e pkk yı red edmedikce onula saf tutmak terore yardım sucudur,savcıları goreve çagırıyorum
@ayhan_tasci sayın öcalan sözü sadece hdp lilere ait değil.başkaları da söyledi.diyarbakır meydanda mektubu okutturuldu.
@ayhan_tasci pkk yı palazlandıran akp hükümetidir. açılım adı altında hendekler kazılırken susan akp dir. şimdi milliyetçi oyları almak için pkk karşıtıymış gibi davranıyor. ve utanmadan kendisine oy veren herkesi pkk yı desteklemekle suçluyor. referandumda evetler hileyle fazla çıköıştır. devletin tüm imkanlarını seferber ederek ve insanlara rüşvet dağıtarak o da yetmedi seçim hilesi yaparak evetler önde çıkarımıştır. şimdide utanmadan sıkılmadan hayır bloğunu terör destekçisi olmakla suçluyorsunuz. utanın biraz utanın.
@ayhan_tasci bende savcıları göreve çağırıyorum ayhanMAHLUKLARINI ciddiye ALMAYIN
dolma bahçede hdp ile pazarlığı kim yapmış şöyle bir interneti karıştır bakalım. hdp ile saf tutan akp dir
Terör örgünü desdeklediği yardım ettiği halde örgüt elebaşı Zırtapoz Osman dedi buna hala akıllanmadı onlara yaverliğe devam etti , aklı başına gelmez bu tiplerin.
demokrasiye baksen :)
Çok üzüldüm..,Terör eylemini desteklerken,...seni tükürüğünde boğarlar derken şov yapıyordun,şimdi hesap verme zamanı..,gelsin'de seni ..,TÜRKİYE CUMHURİYETİ 'nin elinden kurtarsınlar.Sap döndü,hesap döndü,ağzından çıkanların hesabını verme günün geldi..,Bay demir.
bunların alayını asıcan tek çözüm süreci bu olmalı
burada kılavye delikanlıları bu ülke sadece birilerin değil bu ülke ülkede yaşayayan tüm bireylerindir onun için irkçılık yapmayın insanlar üzgürdürler birakın herkes kendisini ifade etsinler
TERÖRE NEDEN İDAM ŞARTI GETİRİLMİYOR? REFERADUMDAN ÖNCE SÖZ VERMİŞTİNİZ EY SİYASİ İRADE...
Ulan memlekette ne kadar çok hain var. Yorumlara bak tek hedef RTE. O gitsin de PKK ile bile olur diyen alçaklar canınız cehenneme
gidecek ifadesini verecek sen TC tanımazsan seninde sonun silivri bu kadar alçaklığınız yeter devleti tanımazsan gider hademeye (pkk lı belediye çalışanına) ifade verirsen bir dahakine içerde olacaksın ya bu devletin kanunlarına riayet edersiniz yada defolup kandilemi afrinemi oraya gideceksiniz teröristlerle birlikte yok olacaksınız baydemir size bu devlet arpayı çok verdi 1996dan beri arpanız fazla geldi açılım dedik silahlar sussun dedik analar ağlamasın dedik ama artık analar ağlasın silahlar patlasın siz haçlının bize karşı birleştiği yapılsınız ne kürtün hakkını ne türkün hakkını savundu
Kürtlere yapılan zulumlere sebep Allaha nasil hesap verecekler.
@orhin27 ya zülmü be ? hesabını verebilecekmisin pkk'ya yaptığın yardımlara ? 29 tane isyanınıza, elektirik kaçakçılığına,vergi kaçakçılığına, uyuşturucu kaçakçılığına? suç oranlarının %85'i neden doğudan geliyor ?
Bence bu ülke Kürtleri kayib etti.Bu ülkede artık birliktelik tartışılacak duruma geldi,günümüz dünyası halkları bir arada tutmanın tek yolu barışçıl bir zihniyetin adaletle oluşmasıdır.Güçlüyüm seni bitiririm,seni zindana tıkarım zihniyeti artık geçerli değildir,geleceğimiz bu ülkenin geleceğini insanlık üzerine kuranlara kaldı.
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