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Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 21:15 | Son Güncelleme

Şenlikler kapsamında canlandırılan köy düğünü, renkli görüntülere sahne oldu

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ''Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'' kapsamında yöreye has köy düğünü canlandırıldı.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen şenliklerdeki köy düğünü temsiline Dürdane ve Gündoğdu mahalleleri ev sahipliği yaptı.

Düğünde ilk olarak kız tarafının köyü olan Dürdane Mahallesi'nde gelin alma töreni yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve vatandaşların da katıldığı davullu zurnalı düğünde, dualarla baba evinden ayrılan gelin, at üstünde Gündoğdu Mahallesi'ne doğru yola çıktı.

Gündoğdu Mahallesi meydanında gerçekleştirilen nikah töreni öncesinde berber koltuğuna oturtulan damada, kırmızı ruj sürüldü.

Ağzına bebek emziği verilen damat, arkadaşlarıyla bir süre oyun oynadı.

Temsili nikah töreninin ardından konuşan Belediye Başkanı Dündar, düzenledikleri bu etkinliklerle tarihe ve geleneklere sahip çıktıklarını belirtti.

Bu etkinliklerle köylerin geleneklerini yaşatmak istediklerini dile getiren Dündar, şöyle konuştu:

"Köydeki kardeşlerimiz, düğünlerini şehir merkezinde yapmaya başladılar. Biz diyoruz ki 'Bu düğünleri artık eskiden olduğu gibi köy meydanında yapın.' Bu güzellikleri hep birlikte yaşayalım istiyoruz. Bu güzelliğimiz, kardeşliğimiz, coşkumuz sadece bugüne mahsus olmasın. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin dirliği ve birliği için daim olsun. Düğünümüz hayırlı olsun.''

Osmangazi Belediyesince düzenlenen ''Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri Nisan ayı boyunca devam edecek.

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Bursa Bursa'nın Fethi Şenlikleri köy düğünü

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