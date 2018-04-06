Osman Kavala ve Henri Barkey 15 Temmuz'dan önce PKK'lılarla görüşmüş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17/25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Osman Kavala ile hakkında yakalama kararı bulunan Wilson Center Ortadoğu Programı Direktörü Henri Barkey'in, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesinde terör örgütü PKK'dan işlem yapılan şahıslar ile irtibatı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

SIK SIK DİYARBAKIR'A GİDİP GELMİŞLER

Soruşturma kapsamında, tutuklanan iş adamı Osman Kavala ile hakkında yakalama kararı bulunan Henri Barkey'in tüm irtibatları ve bağlantıları derinlemesine araştırılıyor. Her iki ismin de, 15 Temmuz darbe girişimin hemen öncesinde ( 2016 yılı Haziran ayı ) terör örgütü PKK'dan işlem yapılan şahıslar ile irtibatı tespit edildi.

Soruşturmada, hem Kavala'nın hem de Barkey'in darbe girişiminden 1 ay önce sık aralıklarla Diyarbakır'a gidip geldiği belirlendi. Kavala ve Barkey'in, hakkında silahlı terör örgütü PKK'dan işlem yapılan şahıslar ile temasa geçtiği ve görüştüğü tespit edildi.