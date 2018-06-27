Osman Naim Kaya Türkiye'ye iade edilebilir! Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki ortağı ve bütün ticari ve hukuki bağlantılarını sağlayan kişi Osman Naim Kaya yakalandı. Kaya, sıradan bir işçi iken kısa süre özel jetlerle seyahat eden bir iş adamı haline geldi. Aydın ile Çiftlik Bank'ın Uruguay versiyonunu kurmak için çalıştı. Çiftlik Bank soruşturması başlayınca, savcılık hakkında Kırmızı Bülten çıkardı.

Bütün dünyada aranırken geçtiğimiz mart ayında Uruguay'da yakalandı ve tutuklandı. Türkiye, Kaya'nın iadesi için hemen harekete etti. Gerekli işlemleri başlatan Türkiye'nin iade talebi Uruguay makamlarına iletildi. Kaya, bunun üzerine Uruguaylı avukatları vasıtasıyla Uruguay'daki mahkemelere itiraz etti.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, başvurusunda Türkiye'ye iade edilmek istemediğini belirterek, Uruguay’da büyük çaplı işleri olan bir işadamı olduğunu ve Türkiye’deki soruşturmayla bir alakası olmadığını iddia etti. Kaya'nın itiraz başvurusu incelemeye alındı. İtirazın incelemesinin tamamlanmasının ardından Kaya'nın iade edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

