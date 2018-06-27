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Osman Naim Kaya Türkiye'ye iade edilebilir! Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 08:01 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan ve Uruguay'da yakalanıp tutuklanan Osman Naim Kaya'nın Türkiye'nin iade talebine karşı mahkemeye itiraz başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Açıklamasında 'Türkiye'ye iade edilmek istemiyorum' diyen Kaya'nın başvurusu mahkeme tarafından incelemeye alındı. İncelemenin ardından Uruguay makamları Kaya'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki ortağı ve bütün ticari ve hukuki bağlantılarını sağlayan kişi Osman Naim Kaya yakalandı. Kaya, sıradan bir işçi iken kısa süre özel jetlerle seyahat eden bir iş adamı haline geldi. Aydın ile Çiftlik Bank'ın Uruguay versiyonunu kurmak için çalıştı. Çiftlik Bank soruşturması başlayınca, savcılık hakkında Kırmızı Bülten çıkardı.

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Bütün dünyada aranırken geçtiğimiz mart ayında Uruguay'da yakalandı ve tutuklandı. Türkiye, Kaya'nın iadesi için hemen harekete etti. Gerekli işlemleri başlatan Türkiye'nin iade talebi Uruguay makamlarına iletildi. Kaya, bunun üzerine Uruguaylı avukatları vasıtasıyla Uruguay'daki mahkemelere itiraz etti.

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Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, başvurusunda Türkiye'ye iade edilmek istemediğini belirterek, Uruguay’da büyük çaplı işleri olan bir işadamı olduğunu ve Türkiye’deki soruşturmayla bir alakası olmadığını iddia etti. Kaya'nın itiraz başvurusu incelemeye alındı. İtirazın incelemesinin tamamlanmasının ardından Kaya'nın iade edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank osman naim kaya Uruguay

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sizi vatan hainleri buraya Bi gelin gezip tozmak nedir göreceksiniz
fetöcüler onlar neden iade edilemiyor. ? ne istedilerde vermediler..? deniz feneri, man adasını geçtik neden 17 aralık ayakkabı kutuları sümen edildi..!
gel kucaga gel öyle özel jetlerde resim çekilmeye benzemez bu işler
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