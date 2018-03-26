Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığı habere göre Osman Öcalan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yayın yapan K24 televizyonuna konuştu.
"Abimin yakalanmasından bir ay sonra, Polonya hükümeti yetkilileri, PKK heyetine bir toplantı için davetiye gönderdi" diyen Öcalan, şunları söyledi:
"Benim de olduğum heyete, Apo'nun bir kenara atılması durumunda PKK'ya her türlü desteğin yapılacağı söylendi. Ben, Apo'nun satılmasını kabul etmedim ve ‘Bu müzakereler sona ermeli, bu konu tartışılmamalı' dedim. PKK, şu an dünya güçlerinden aldığı desteği Apo'yu satmasına borçlu. Bu yüzden beni PKK'dan uzaklaştırdılar. Bugün Rojava üzerine yapılan anlaşmalar Apo'nun satılması üzerinden yürütülüyor."
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