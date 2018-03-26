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Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'dan çok konuşulacak açıklama geldi. K24 televizyonuna konuşan Öcalan, terör örgütü PKK'nın şimdiki yöneticilerinin kendisinden abisini satmasını istediğini ileri sürerek, 'Ama kabul etmedim. PKK, Apo'yu sattı' dedi.

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığı habere göre Osman Öcalan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yayın yapan K24 televizyonuna konuştu.

"Abimin yakalanmasından bir ay sonra, Polonya hükümeti yetkilileri, PKK heyetine bir toplantı için davetiye gönderdi" diyen Öcalan, şunları söyledi:

"Benim de olduğum heyete, Apo'nun bir kenara atılması durumunda PKK'ya her türlü desteğin yapılacağı söylendi. Ben, Apo'nun satılmasını kabul etmedim ve ‘Bu müzakereler sona ermeli, bu konu tartışılmamalı' dedim. PKK, şu an dünya güçlerinden aldığı desteği Apo'yu satmasına borçlu. Bu yüzden beni PKK'dan uzaklaştırdılar. Bugün Rojava üzerine yapılan anlaşmalar Apo'nun satılması üzerinden yürütülüyor."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan PKK Osman Öcalan Terör örgütü

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
rusya abd ye satmıştı,doğruysa abd tekrar sattı,emperyalizm işine gelince kullanıp satar.bizde satılık boldur FETÖ gibi.hainimiz sat sat bitmez.
Nasıl bir Türk nefreti ve kuyruk acısı var bu avrupa ülkelerinin de Türk karşıtı her şeye koşulsuz destek veriyorlar. Araplardan nefret etmiyorlar bizden ettikleri kadar. Osmanlı mirası hep bunlar
oy tirina tirinayda zop tirina tirinada' buda kendini dari anbarinda sananlardan.
saçmalamış
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