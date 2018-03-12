Osmancık’ta okuryazarlık seferberliği

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı “Okuryazarlık Seferberliği” kapsamında açılan kurslara 130 kişi başvurdu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından okuma yazma öğrenmek isteyen yetişkinler için 14 kurs açıldı.
AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ile birlikte Koyunbaba Ortaokulunda açılan okuma yazma kursunu ziyaret etti.
Kursiyerlerle sohbet eden Güngör, okuryazarlık seferberliğinin ilçede yoğun ilgi gördüğünü belirterek kursiyerlere karanfil verdi.
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