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Osmaneli AK Parti’den MHP’ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:39 | Son Güncelleme

AK Parti Osmaneli İlçe Teşkilatı üyeleri, MHP Osmaneli İlçe Teşkilatı üyelerini ziyaret etti.Gerçekleştirilen ziyarete Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de katıldı.

Osmaneli AK Parti’den MHP’ye ziyaret

AK Parti Osmaneli İlçe Teşkilatı üyeleri, MHP Osmaneli İlçe Teşkilatı üyelerini ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarete Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de katıldı. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Şahin, “Osmaneli MHP teşkilatını ziyaret ettik. Değerli kardeşlerimizle ülkemizin gündemini değerlendirdik. Ak Parti ve MHP arasında milli ve yerli bir duruş ortaya konuluyor. Türkiye’nin, Türk dünyasının, İslam Aleminin tehditler, operasyonlar altında olduğu; çevremizin terör koridoruyla sarılmaya çalışıldığı bir dönemde birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz çok önemli. ’Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyen bir anlayışa sahibiz. Ak Parti ile MHP milli ve yerli bir duruşla Türkiye’nin geleceğine yön veriyor" dedi.

Erdoğan ve Bahçeli’nin oynanan oyunları gördüğünü belirten Başkan Şahin, sözlerini şu şekilde tamamladı;
"ABD ve AB ülkelerinin emperyalist emellerine dur diyoruz. Tüm İslam ülkeleri, Türk Dünyası, mazlum ve ezilen dünya halkları bizden yardım bekliyor. Türkiye ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli oynanan oyunları görüyor ve bu oyunlara birlikte dur diyor. Ülkemizin bu şartlarda bile yükselişini sürdürdüğü ortamda, Suriye’de, Irak’ta, yurt içinde ve dışında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda savaşan kahraman Mehmetçiğimize ve polisimize Allah güç, kuvvet versin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, gazilerimize Allah’tan şifalar diliyoruz. Osmaneli Ak Parti ve MHP teşkilatı olarak, Ankara’da başlayan birlik ve beraberliğin Osmaneli’nde aynı şekilde yansıması için bir araya geldik. AK Parti ve MHP ile her alanda birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edecek. MHP’li arkadaşlara gösterdikleri yakın ilgi ve işbirliği için çok teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde Osmaneli hedeflerine yürüyoruz.”

Osmaneli AK Parti’den MHP’ye ziyaret

Osmaneli AK Parti’den MHP’ye ziyaret

Osmaneli AK Parti’den MHP’ye ziyaret

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