Osmaneli Belediye Meclisi’nin yeni üyesi Musa Tatlı oldu

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Meclisi’nin yeni üyesi Musa Tatlı oldu.
Osmaneli Belediye eski Meclis Üyesi Bekir Torun’un istifa etmesinin ardından yeni üye Musa Tatlı oldu. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, üye olan Musa Tatlı’yı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Şahin, "Yeni meclis üyemiz Musa Tatlı’ya meclis üyeliğinin hayırlı olmasını diliyor, birlik ve beraberlik içinde hareket eden Osmaneli Belediye Meclis üyelerinin yine aynı çalışma azmiyle Osmaneli hedeflerine ulaşmada ortak kararlara imza atacağına inanıyorum” dedi.
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