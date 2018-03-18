Osmaneli’ de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Yunus Demirpehlivan, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Protokolün Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden tören, Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Feramuz Yıldız’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla devam etti. Üst Çavuş Feramuz Yıldız, 18 Mart tarihinin tüm dünyanın hafızasında Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olarak yer aldığını belirtti. Dünyanın en büyük donanma ve ordularının Çanakkale’de durdurulmasının Türk tarihi için eşsiz bir zafer olduğunu aktaran Yıldız, Türk milletinin vatanı için her şeyi göze alabileceğini ifade etti. Yıldız, "Çanakkale Zaferi aynı zamanda bizlere ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü kazandırmıştır. Tüm dünya Mustafa Kemal ismini bir daha unutmamak üzere Çanakkale’de öğrenmiştir. Milletimizin gücü, bağımsızlığı, onur ve mutluluğu ’şehit’ kelimesinde gizlidir. Vatanları ve milletleri uğruna canlarını vererek kendilerinden sonra gelen kuşaklara en kutsal hak olan yaşam hakkını kazandırın toprak altındaki köklerimizdir. Yaşayan gazilerimizi hürmetle selamlıyor, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanı için şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin Osmaneli İmam Hatip Ortaokulunun toplantı Salonu’nda da program düzenlendi. İmam Hatip Ortaokul öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi programı da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program, ’Çanakkale’ adlı kısa film gösterisinin ardından şiir okunması ve öğrencilerin Tiyatro gösterisiyle son buldu. Programın sonrasında protokol üyeleri, ilçe müftülüğü personeli ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret edilerek dualar okudular. Tören, şehitliği ziyaret edilmesinden sonra İlçedeki şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarına Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediyenin ortaklaşa hazırlamış olduğu öğle yemeği programından sonra sona erdi.