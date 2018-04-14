Osmaneli ’de Miraç Kandili coşkuyla kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki bütün camilerde düzenlenen programlarla Miraç Kandili coşku içerisinde kutlandı.

Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Müftülüğü tarafından Merkez Rüstem Paşa Camii’nde düzenlenen Miraç Kandili programı, Mevlid-i Şerif ve ilahilerle başladı. Hazreti Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan Allah katına yükseldiği mübarek gecede, ilçedeki camiler yoğun ilgi gördü. İlçe Müftülüğü din görevlilerin okuduğu Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve kasideler ile dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş Merkez Rüstem Paşa Camii’nde cemaate Miraç Kandili manası ve önemi hakkında cemaate bilgiler verdi. Miraç Kandilinin öneminden bahseden İlçe Müftüsü Erenbaş, Miraç Kandilini en güzel şekilde ihya etmeye çalıştıklarını belirterek, "Cenabı Allah’ın bizleri bu gibi mübarek gecelere tekrar kavuşturmasını ve bu geceleri en güzel şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin" dedi.

İlçe Müftüsü Erenbaş ayrıca Programın hazırlanmasında emeği geçen başta Belediye Başkanı Münür Şahin olmak üzere belediye ve müftülük personeline teşekkür etti.

Camilerde düzenlenen programlardan sonra namaz bitiminde katılımcılara tatlı ikram edildi.