Osmaneli ‘de öğrenciler yararına kermes

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği tarafından öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Düzenlenen törene; Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, sivil toplum kuruluşları ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Kermes açılışında konuşma yapan Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, “Buradan elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak dönecektir" dedi.

Daha sonra kermes açılışında konuşma yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, derneğin amacının ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere yardım etmek olduğunu belirtit ve çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. Şahin "Derneklerin amaçları yardıma muhtaç öğrencilere her türlü desteği sağlamak ve kültürel faaliyetler düzenlemektir. Burada manevi duygu var. Buradan elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak dönecektir" şeklinde konuştu.

Kermes ile ilgili bilgi veren dernek personeli Aydın Uyar, etkinliğin ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına düzenlendiğini belirterek “Elde ettiğimiz gelirle yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin barınma ve eğitim gibi giderleri karşılayacağız. Kermesimizde giyim, gıda ve bayanların kendi el emekleriyle yaptıkları eşyaları sergileyerek satıyoruz. Kermesimize ilgi çok iyi, herkese şimdiden teşekkür ediyoruz” dediler.

Dernek personeli Aydın Uyar’ ın yaptığı duadan sonra kermesin açılış kurdelesi kesildi. Açılış kurdelesinin kesilmesi ardından mink öğrencilerin yapmış olduğu mehter gösterisinin ardından protokol üyeleri kermesi gezerek ’hayırlı olsun’ dediler. Tayyare Meydanında bir hafta boyunca açık kalacak olan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.