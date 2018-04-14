Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binası törenle hizmete girdi

Bilecik’in Osmaneli İlçesi’nde yapılan yeni Emniyet Müdürlüğü binası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programın açılışında konuşan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, ”Vatandaşımızın can mal emniyetini korumakla görevli olan polis teşkilatımızın görev yapacağı, güzide bir mekanın açılışını yapıyoruz. İnşallah huzurumuz daim olur. Allah şer güçlere fırsat vermesin huzurumuzu daim etsin. Burada görev yapacak arkadaşlara da kazasız belasız görev yapmalarını temenni ediyoruz. Yeni Emniyet Müdürlüğü binası Osmaneli ye ve emniyet teşkilatına hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra konuşan Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise, polis teşkilatının vatandaşların malını ve canını korumakla görevli olduğunu belirterek, ’’Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin’de ülkemizin birliği, bütünlüğü ve huzuru için şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyorum, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Şuanda harekatta görev alan kardeşlerimize Cenabı Allah’tan güç, kuvvet diliyorum, Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah. Yeni Emniyet Müdürlüğü binası Osmaneli ye ve emniyet teşkilatına hayırlı olsun” dedi.

İlçe Müftüsü Sadık Erenbaşın açılışta yaptığı duanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünün hizmet binasının açılışı yapıldı. Vali Büyükakın ve beraberindekiler hizmet binasın gezerek, hayırlı olmasını dilediler. Yapılan açılış törenin ardından katılımcılara pilav ayran ikramı yapıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen açılış törenine Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ,Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 2.Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hacı Mehmet İnce, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ,AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Mefaret Göbekci, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.