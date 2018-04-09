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Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından merhum Hamza Şahin anısına düzenlenen "Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları" yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.Türkiye’nin çeşitli yerlerinden birçok avcı, atıcı ve doğaseverlerin katıldığı yarışmaları yüzlerce kişi izlerken, müsabakalarda iki bin 400 sporcu birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından merhum Hamza Şahin anısına düzenlenen "Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları" yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden birçok avcı, atıcı ve doğaseverlerin katıldığı yarışmaları yüzlerce kişi izlerken, müsabakalarda iki bin 400 sporcu birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Etkinliğe izleyicilerle birlikte katılanların sayısının 3 bin kişi civarında olduğu belirtildi. Bu yıl müsabakalarda 55 metre Serbest Atış kategorisi, 35 metre Klasik Pet Şişe ve Trap atışları ve 35 metre Tavşan hedef atışı kategorisi olmak üzere toplam 4 kategoride sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Osmaneli İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ’un yapmış olduğu atışlarda son derece başarılı oldukları gözlerden kaçmadı. Yarışmalarda atıcıların güvenlik kurallarına uymaları ile ilgili sürekli anonslar yapıldı ve alınan bu sağlık ve emniyet tedbirleri katılımcıların ve izleyenlerin takdirini kazandı. Yediden yetmişe Genç yaşlı herkesin ilgisini çeken organizasyonda, poligonlara çıkan amatör ve profesyonel yarışmacılar, sporseverler tarafından öğleden sonra yağan yağmura rağmen büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi.

Amacımız kötü uğraş ve alışkanlık edinen genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek
Müsabakalarla hakkında bilgi veren Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Öktem, geleneksel hale gelen ve bu yıl 25’incisini düzenledikleri yarışmalardaki amaçlarının ateşli silahların düğünlerde, eğlence yerlerinde, maç sevinçlerinde, bayramlarda ve meskun mahallerde kullanılmasının önüne geçmek olduğunu söyledi. Öktem, "Bu tarz organizasyonlarla, atışa meraklı amatör olmaya aday dostlarımıza bu sporu sevdirmek, ata sporumuz olan atıcılığın geliştirilmesini sağlamak, ilçemizin tanıtımını, gelişmesini ve reklamını yapmak, avcılık ve atıcılıkla uğraşan tüm doğa sever sporcuların kendi aralarında tanışıp kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak ve aynı zamanda kötü uğraş ve alışkanlık edinen genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek gibi amaçlarla düzenlemekteyiz. Gençlerimize kötü alışkanlıklarını bıraktırmanın en kolay yolu avcılık ve atıcılık sevdasını aşılamaktır. 25’incisini düzenlemiş olduğumuz avcılık ve atıcılık müsabakamıza, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bartın, İzmir, Zonguldak, Sakarya, Konya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Denizli, Uşak, Manisa ve Afyon gibi illerden birçok sporcu katılmıştır. Yarışmalarda şampiyon olan tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan oldukça ilgi gören etkinliğe, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen yarışmada dereceye giren avcılara yarışmalar sonuncunda çeşitli hediyeler verdi

Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları

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Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları

Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları
2 / 6

Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları

Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları
3 / 6

Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları

Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları
4 / 6

Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları

Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları
5 / 6

Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları

Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları
6 / 6

Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları

Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları
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