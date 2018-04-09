Osmaneli’de 25’inci Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından merhum Hamza Şahin anısına düzenlenen "Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları" yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden birçok avcı, atıcı ve doğaseverlerin katıldığı yarışmaları yüzlerce kişi izlerken, müsabakalarda iki bin 400 sporcu birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Etkinliğe izleyicilerle birlikte katılanların sayısının 3 bin kişi civarında olduğu belirtildi. Bu yıl müsabakalarda 55 metre Serbest Atış kategorisi, 35 metre Klasik Pet Şişe ve Trap atışları ve 35 metre Tavşan hedef atışı kategorisi olmak üzere toplam 4 kategoride sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Osmaneli İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ’un yapmış olduğu atışlarda son derece başarılı oldukları gözlerden kaçmadı. Yarışmalarda atıcıların güvenlik kurallarına uymaları ile ilgili sürekli anonslar yapıldı ve alınan bu sağlık ve emniyet tedbirleri katılımcıların ve izleyenlerin takdirini kazandı. Yediden yetmişe Genç yaşlı herkesin ilgisini çeken organizasyonda, poligonlara çıkan amatör ve profesyonel yarışmacılar, sporseverler tarafından öğleden sonra yağan yağmura rağmen büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi.