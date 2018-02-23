Osmaneli’de Mehmetçik onuruna destek yemeği

Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtına destek amacı ile Bilecik’in Osmaneli ilçesinde görev yapan askerlerin onuruna bir akşam yemeği düzenlendi.

Yemeğe; Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muammer Erğaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma kıdemli Başçavuş Yunus Demirpehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekci, Ak Parti kadın kolları başkanı Fatma Kaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve ilçede görev yapan askerler katıldı.

Osmaneli İçmeler Tesisinde düzenlenen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden program, İlçe Müftülüğü personelinin Kur’an-ı Kerim okunmasıyla sürdü. Günün anlam ve önemin ile ilgili konuşan Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, ilçeden 7’den 77’ye herkesin Mehmetçik için tek vücut olduğunu, Afrin’deki harekata katılan Mehmetçiğe ve orduya manevi de olsa dua etmek, destek olmak için görev yapan askerler ile bir araya gelerek dua ettiklerini anlattı. Çakıcı, "Söz konusu vatan olunca milli duygularının ön plana çıktığını gösteriyor. Allah ordumuzu, askerimizi muzaffer eylesin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

İstendiği takdirde kendilerinin de seve seve askere gidebileceklerini söyleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, "Suriye’de ve Afrin’de bulunan Mehmetçiğimize destek vermek amacıyla ilçede görev yapan askerlerimiz ile bir araya geldik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlettir. Üç beş çapulcuya toprak verecek zihniyet yok bizde. Gerekirse bizi askere çağırdıkları takdirde tekrar seve seve, koşa koşa canı gönülden askere gitmeye hazırız. Bu devleti ve toprakları oluşturmak adına 15 yaşındaki çocuklarımız askere gitti ve savaşlarda zafer kazandı. Bu toprakların her bir karışında şehit kanı vardır. Türk halkı ile kimse uğraşmaya kalkmasın. Bu duygu ve düşüncelerim ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Düzenlenen yemek İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş’ın yaptığı dua ile sona erdi