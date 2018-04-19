Osmaneli’nde yol çalışmaları Mayıs’ta tamamlanacak

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye ekipleri tarafından yapılan bölünmüş yol çalışmaları Mayıs ayı sonunda tamamlanacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Osmaneli şehir içi 4,5 kilometre bölünmüş yol çalışmaları Mayıs ayı sonunda tamamlanacak. Osmaneli ilçesinin içerisinden gecen eski E5 yolunun 4,5 kilometrelik şehir içinde kalan kısmı bölünmüş yol olarak yeniden düzenleniyor. Şu ana kadar yolun iki kat asfalt çalışmaları yapıldı. Kavşak düzenlemeleri ve trafik ışıkları deneme aşamasında, tretuvarlara ve yaya kaldırımlarına başlanıldı. Aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Nato boru hattı yolun dışına alındı. Ağaçlandırması ve peyzajı Osmaneli Belediyesince tamamlanacak yatırım Mayıs ayı sonunda tamamlanacak” dedi.